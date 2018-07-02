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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:18
В понедельник Владимир Путин присвоил 6 танковому полку Российской армии почётное наименование Гвардейский Львовский
, 68 танковому полку – Гвардейский Житомирско-Берлинский
, а 163 танковому полку Гвардейский Нежинский
.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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