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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:18

В понедельник Владимир Путин присвоил 6 танковому полку Российской армии почётное наименование Гвардейский Львовский, 68 танковому полку – Гвардейский Житомирско-Берлинский, а 163 танковому полку Гвардейский Нежинский. :shock:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:56

  V2 написав:
  Волгарь написав:К сожалению, повышению пенсионного возраста НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ.


А як же?
  Волгарь написав:
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости/Прайм.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в мае 2018 года выросли на 0,97% (+18,6 тонны) и на 1 июня составляли 62 млн унций (1928,4 тонны),

https://gold.1prime.ru/news/20180620/266542.html
C учетом набранных темпов, видимо, уже к концу этого года ЗР РФ превзойдут 2050 т - наивысшего уровня в истории СССР за послевоенный период,


Для чого все це золото в резервах (чи дійсно воно там є?!), для чого загарбницькі війни?!!
Чи не краще замість накопичення золота та ведення війн - покращувати життя своїх же пенсіонерів? ;)

Это просто. Любая национальная валюта является ПАССИВОМ, т.е. безусловным обязательством Центрального/Национального банка страны. Для ее выпуска необходимы АКТИВЫ (чтобы баланс банка был неотрицательный). До 1914-го ВСЕ госбанки мира выпускали бумажные деньги в строгом соответствие с наличием у них ЗР. Поэтому количество денег в обращении было КОНЕЧНО. 1-я и 2-я МВ повалили золотой паритет - теперь деньги эмитируются под ВР (в основном доллары/ЕВРО). Однако и первые и вторые в свою очередь являются ПАССИВАМИ, т.е. обязательствами (1-ые - банкнотами, т.е. бессрочным векселям содружеств частных банков, 2-ые - ЕЦБ). РФ в этом смысле поступает вполне логично, возвращаясь к ситуации, существовавшей во всем мире с конца 17-го века по конец июня 1914-го - ее КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ уже почти на 50% обеспечены самым надежным из возможных активов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:03

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:БИЛЕТЫ уже почти на 50% обеспечены самым надежным из возможных активов.
, а дерев'яний продовжує девальвувати, пенсійний вік зростає ... :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:12

  Волгарь написав:РФ в этом смысле поступает вполне логично, возвращаясь к ситуации, существовавшей во всем мире с конца 17-го века по конец июня 1914-го - ее КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ уже почти на 50% обеспечены самым надежным из возможных активов.

Ты уже собрал валежник ? Иди в свою паРашу обсуждать наступившую благодать.
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:26

  V2 написав:
  Волгарь написав:БИЛЕТЫ уже почти на 50% обеспечены самым надежным из возможных активов.
, а дерев'яний продовжує девальвувати, пенсійний вік зростає ... :mrgreen:

Рубль удерживает на уровне 63 сам ЦБ, скупая в месяц валюты примерно на 6 млрд. долларов. Без него он давно вернулся бы к 50-ти за доллар. Делается это совершенно сознательно - такой благоприятной конъюнктуры (8 000+ рублей с каждой тонны проданной нефти в бюджет) не было никогда. Душится импорт, наращивается экспорт, сальдо торгового баланса снова движется к отметке + 200 млрд. долларов в год (только после очистки БС из страны теперь не выводится по 120 млрд). С макроэкономикой все более/менее в порядке.
А пенсионный - это как дождь, без вариантов. К тому же, лучше иметь пенсию в 20-25 тыс. в 65/63, чем 15 - в 60/55. А вот как проработать эти дополнительные 5-8 лет, государство, конечно, не волнует. Его волнует 3-х триллионый ежегодный трансферт из бюджета в ПФ РФ. Люди, как всегда - НЕ ПРИОРИТЕТ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:00

Волгарь
Про "душится импорт" поподробнее пжласта! :D :D :D
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:04

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Для конкретной оценки ситуации достаточно просто взглянуть на цифры - реальные размеры мировых экономик
GDP, PPP (current international $)
...
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
При этом экономика РФ остается 6-ой по размеру в мире...


ах как любит подпольный миллионер ноги об украинцев вытирать, и даже если с фактами проблеммы, то ничего, можно и передернуть!

ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)_per_capita

А вот "реальное ВВП" - это надо в долларах оценивать, китайцам за американские айфоны вы своей "дешевой стрижкой" не заплатите?!
И тут ваше место - 11?

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... _desc=true
United States 19,390,604.00
China 12,237,700.48
Japan 4,872,136.95
Germany 3,677,439.13
United Kingdom 2,622,433.96
India 2,597,491.16
France 2,582,501.31
Brazil 2,055,505.50
Italy 1,934,797.94
Canada 1,653,042.80
Russian Federation1,577,524.15
Korea, Rep. 1,530,750.92
Australia 1,323,421.07
Spain 1,311,320.02

Тоже надо сказать не плохо, южная Корея ваш сопердник... на мировом уровне, не в футболе! :lol:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:16

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:К тому же, лучше иметь пенсию в 20-25 тыс. в 65/63, чем 15 - в 60/55.


а сейчас "гигант мысли" живущий на бабло жены, напряг вроде как мозг и выдал, можно даже сказать выстрадал "свою мысль"!

Ан нет...

https://pbs.twimg.com/media/Dgqz3dRWAAAP2kY.jpg

из методички, я ее еще 27 Jun увидел...
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:17

ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.
Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40. Конечно, КАЧЕСТВО этого набора в разных странах может быть разным, но это уже - издержки методики. Есть небольшие разночтения и в методике подсчета (например, в США к ВВП добавляются расходы, которые несли бы владельцы жилья, ЕСЛИ БЫ ОНИ АРЕНДОВАЛИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ!), но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.
Волгарь
 
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