Додано: Вів 03 лип, 2018 14:17

ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40. Конечно, КАЧЕСТВО этого набора в разных странах может быть разным, но это уже - издержки методики. Есть небольшие разночтения и в методике подсчета (например, в США к ВВП добавляются расходы, которые несли бы владельцы жилья, ЕСЛИ БЫ ОНИ АРЕНДОВАЛИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ!), но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.