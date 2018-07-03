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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 76777879 Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15 Волгарь написав: ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.

Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40.

....

но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год. Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40.....но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.



в чем же "глубочайшее заблуждение"?!



У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!



Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?

Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?



Кому это интересно, что в Индии жизнь дешевая, там может можно на 1€ в день жить в Гоа, но за С-400 у них $ требуют?!



а вот листовая сталь, нефть, машины и так далее это "продаваемый товар" - его цена в долларах, и вот тут поправки нет и мы видим как россиюшка обгоняет испанию. А в целом 1,5% процента мирового ВВП качают тут права - центр блин влияния.



Передерните еще!



а забыл это еще - "размер добавленной стоимости" - пару лет назад я вам же объяснял что это такое и как считают, да "не в коня корм" - все равно, "смешались в кучу люди, кони" - свалили все в кучу...



обидно за случайних читателей, не окрепших духом и не подкованых в этих росиянских манимуляциях. в чем же "глубочайшее заблуждение"?!У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?Кому это интересно, что в Индии жизнь дешевая, там может можно на 1€ в день жить в Гоа, но за С-400 у них $ требуют?!а вот листовая сталь, нефть, машины и так далее это "продаваемый товар" - его цена в долларах, и вот тут поправки нет и мы видим как россиюшка обгоняет испанию. А в целом 1,5% процента мирового ВВП качают тут права - центр блин влияния.Передерните еще!а забыл это еще - "размер добавленной стоимости" - пару лет назад я вам же объяснял что это такое и как считают, да "не в коня корм" - все равно, "смешались в кучу люди, кони" - свалили все в кучу...обидно за случайних читателей, не окрепших духом и не подкованых в этих росиянских манимуляциях. Востаннє редагувалось Kripo в Вів 03 лип, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 835 З нами з: 24.07.10 Подякував: 183 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 16:36 Волгарь написав: Есть небольшие разночтения и в методике подсчета (например, в США к ВВП добавляются расходы, которые несли бы владельцы жилья, ЕСЛИ БЫ ОНИ АРЕНДОВАЛИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ!) Есть небольшие разночтения и в методике подсчета (например, в США к ВВП добавляются расходы, которые несли бы владельцы жилья, ЕСЛИ БЫ ОНИ АРЕНДОВАЛИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ!)



Давно, давно я не видел таких смешных выдумок... Давно, давно я не видел таких смешных выдумок... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 2235 З нами з: 07.04.17 Подякував: 174 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13 Re: Імперські амбіції сусіда Kripo написав: Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?

Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть? Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?

Ответов на эти вопросы в методичках команды ботов под ником Волгарь явно нет. Им нужно время для перегруппировки. Ответов на эти вопросы в методичках команды ботов под ником Волгарь явно нет. Им нужно время для перегруппировки. vladvlas Повідомлень: 441 З нами з: 22.12.08 Подякував: 7 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 76777879 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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