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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15

  Волгарь написав:
ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.
Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40.
....
но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.


в чем же "глубочайшее заблуждение"?!

У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!

Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?
Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?

Кому это интересно, что в Индии жизнь дешевая, там может можно на 1€ в день жить в Гоа, но за С-400 у них $ требуют?!

а вот листовая сталь, нефть, машины и так далее это "продаваемый товар" - его цена в долларах, и вот тут поправки нет и мы видим как россиюшка обгоняет испанию. А в целом 1,5% процента мирового ВВП качают тут права - центр блин влияния.

Передерните еще!

а забыл это еще - "размер добавленной стоимости" - пару лет назад я вам же объяснял что это такое и как считают, да "не в коня корм" - все равно, "смешались в кучу люди, кони" - свалили все в кучу...

обидно за случайних читателей, не окрепших духом и не подкованых в этих росиянских манимуляциях.
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 03 лип, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:36

  Волгарь написав:Есть небольшие разночтения и в методике подсчета (например, в США к ВВП добавляются расходы, которые несли бы владельцы жилья, ЕСЛИ БЫ ОНИ АРЕНДОВАЛИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ!)


Давно, давно я не видел таких смешных выдумок...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13

Re: Імперські амбіції сусіда

  Kripo написав:Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?
Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?
:D :D :D
Ответов на эти вопросы в методичках команды ботов под ником Волгарь явно нет. Им нужно время для перегруппировки.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:14

  Kripo написав:У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!

Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?

Верно! :lol: :lol:

А американцы будут воевать (и платить свои долги всему миру!) услугами своих адвокатов и стоматологов по 500-2500 долларов за час!

Но всех явно победит Украины своими вышиванками, пысанками и самыми большими в мире тризубцами из крышечек!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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