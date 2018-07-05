Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15

Волгарь написав: ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.

Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40.

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но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год. Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40.....но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.

в чем же "глубочайшее заблуждение"?!У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?Кому это интересно, что в Индии жизнь дешевая, там может можно на 1€ в день жить в Гоа, но за С-400 у них $ требуют?!а вот листовая сталь, нефть, машины и так далее это "продаваемый товар" - его цена в долларах, и вот тут поправки нет и мы видим как россиюшка обгоняет испанию. А в целом 1,5% процента мирового ВВП качают тут права - центр блин влияния.Передерните еще!а забыл это еще - "размер добавленной стоимости" - пару лет назад я вам же объяснял что это такое и как считают, да "не в коня корм" - все равно, "смешались в кучу люди, кони" - свалили все в кучу...обидно за случайних читателей, не окрепших духом и не подкованых в этих росиянских манимуляциях.