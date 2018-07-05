Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...
Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США. Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40. .... но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.
в чем же "глубочайшее заблуждение"?!
У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!
Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом? Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?
Кому это интересно, что в Индии жизнь дешевая, там может можно на 1€ в день жить в Гоа, но за С-400 у них $ требуют?!
а вот листовая сталь, нефть, машины и так далее это "продаваемый товар" - его цена в долларах, и вот тут поправки нет и мы видим как россиюшка обгоняет испанию. А в целом 1,5% процента мирового ВВП качают тут права - центр блин влияния.
Передерните еще!
а забыл это еще - "размер добавленной стоимости" - пару лет назад я вам же объяснял что это такое и как считают, да "не в коня корм" - все равно, "смешались в кучу люди, кони" - свалили все в кучу...
обидно за случайних читателей, не окрепших духом и не подкованых в этих росиянских манимуляциях.
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 03 лип, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Kripo написав:Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом? Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?
Ответов на эти вопросы в методичках команды ботов под ником Волгарь явно нет. Им нужно время для перегруппировки.
Почти треть молодых россиян хотели бы навсегда уехать из страны, это показало недавнее исследование ВЦИОМ. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Но оказывается, это такая многоходовочка:
«Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как «бегство из ужасающей российской реальности» было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам», — сообщает в пресс-релизе глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Львов также предполагает, что желанием переехать в другую страну молодые люди бросают вызов внешнему миру.
Оказывается, это не желание уехать, это "свидетельство роста открытости" и вызов внешнему миру!
Учитесь, как надо забалтывать проблему.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Как по улицам Киева-Вия Ищет мужа не знаю чья жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, Не играют в Купеческом скрипки, На Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские Липки. Уходили с последним трамваем Прямо за город красноармейцы, И шинель прокричала сырая: - Мы вернемся еще - разумейте... 1937
vovikhan1991 написав:Как по улицам Киева-Вия Ищет мужа не знаю чья жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, Не играют в Купеческом скрипки, На Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские Липки. Уходили с последним трамваем Прямо за город красноармейцы, И шинель прокричала сырая: - Мы вернемся еще - разумейте... 1937
Это стихотворение Мандельштама об августе 19-го, когда под натиском белых и петлюровцев красные уходили из Киева (сам Осип Эмильевич с красными не ушел - он уехал из Киева в Крым после второго прихода белых и массовых погромов). Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса..... Почти 40 лет назад примадонна выпустила по этим стихам ставшую популярной песню, благоразумно опустив мертвецов - ведь Мандельштам писал о Гумилеве и десятках других - расстрелянных, умерших, бежавших.
Волгарь Нагадаю, що ваші окупанти робили в Києві у 1918 р.:
"Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!"
У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб. Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва.
vovikhan1991 написав:Как по улицам Киева-Вия Ищет мужа не знаю чья жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, Не играют в Купеческом скрипки, На Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские Липки. Уходили с последним трамваем Прямо за город красноармейцы, И шинель прокричала сырая: - Мы вернемся еще - разумейте... 1937
Это стихотворение Мандельштама об августе 19-го, когда под натиском белых и петлюровцев красные уходили из Киева (сам Осип Эмильевич с красными не ушел - он уехал из Киева в Крым после второго прихода белых и массовых погромов).
Варто додати, що цей геній помер у ув'язненні і запроторили його у в'язницю не білі і не петлюрівці.
Обвиняемый в гибели призывника офицер попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на востоке Украины
Офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, попросил судью Наро-Фоминского гарнизонного военного суда вынести «положительное решение», чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.
«Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует последнее слово Леонтьева фонд «Право матери», представляющий интересы семьи погибшего.
В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания.