Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:40

vovikhan1991 написав: Как по улицам Киева-Вия

Ищет мужа не знаю чья жинка,

И на щеки ее восковые

Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,

Не играют в Купеческом скрипки,

На Крещатике лошади пали,

Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем

Прямо за город красноармейцы,

И шинель прокричала сырая:

- Мы вернемся еще - разумейте...

1937 Как по улицам Киева-ВияИщет мужа не знаю чья жинка,И на щеки ее восковыеНи одна не скатилась слезинка.Не гадают цыганочки кралям,Не играют в Купеческом скрипки,На Крещатике лошади пали,Пахнут смертью господские Липки.Уходили с последним трамваемПрямо за город красноармейцы,И шинель прокричала сырая:- Мы вернемся еще - разумейте...1937

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.



Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,



Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.



Петербург! я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.



Петербург! У меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.....

мертвецов

Это стихотворение Мандельштама об августе 19-го, когда под натиском белых и петлюровцев красные уходили из Киева (сам Осип Эмильевич с красными не ушел - он уехал из Киева в Крым после второго прихода белых и массовых погромов).Почти 40 лет назад примадонна выпустила по этим стихам ставшую популярной песню, благоразумно опустив- ведь Мандельштам писал о Гумилеве и десятках других - расстрелянных, умерших, бежавших.