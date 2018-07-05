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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 77787980>
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15

  Волгарь написав:
ППП - паритет покупательной способности удобен для анализа качества жизни внутри страны, типа "а у нас стижка дешевая, а в Шри-Ланке сапоги зимние не нужны", и тут ваша россиюшка на каком? на 50-том месте, с Румынией соревнуется. И это еще "в среднем", с учетом Москвы, а если по регионам посмотреть...

Глубочайшее заблуждение - ППС показывает сколько стоит в ДОЛЛАРАХ стандартный (определенный ВБ) набор товаров и услуг в исследуемой стране относительно его стоимости в США.
Если номинальный среднедушевой ВВП в РФ 10 700, а реальный (по паритету) 25 700, то это значит, что на доллар в России в общем случае можно купить столько же товаров и услуг, сколько в США на 2,40.
....
но в целом ППС более или менее верно показывает реальный размер добавленной стоимости (с учетом ее покупательной способности), создаваемой в национальной экономике за год.


в чем же "глубочайшее заблуждение"?!

У вас в стране дешевая морковка и за канализацию надо в 2 раза меньше платить?!

Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?
Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?

Кому это интересно, что в Индии жизнь дешевая, там может можно на 1€ в день жить в Гоа, но за С-400 у них $ требуют?!

а вот листовая сталь, нефть, машины и так далее это "продаваемый товар" - его цена в долларах, и вот тут поправки нет и мы видим как россиюшка обгоняет испанию. А в целом 1,5% процента мирового ВВП качают тут права - центр блин влияния.

Передерните еще!

а забыл это еще - "размер добавленной стоимости" - пару лет назад я вам же объяснял что это такое и как считают, да "не в коня корм" - все равно, "смешались в кучу люди, кони" - свалили все в кучу...

обидно за случайних читателей, не окрепших духом и не подкованых в этих росиянских манимуляциях.
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 03 лип, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:36

  Волгарь написав:Есть небольшие разночтения и в методике подсчета (например, в США к ВВП добавляются расходы, которые несли бы владельцы жилья, ЕСЛИ БЫ ОНИ АРЕНДОВАЛИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ!)


Давно, давно я не видел таких смешных выдумок...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13

Re: Імперські амбіції сусіда

  Kripo написав:Ну так воевать вы чем собираетесь? Дешевым укропом?
Или танками - ракетами? Так чем вы электронику оплатите Интелу с Самсунгом - дешевой канализацией? Или попросите рабочих Филпса в ваших столовках поесть?
:D :D :D
Ответов на эти вопросы в методичках команды ботов под ником Волгарь явно нет. Им нужно время для перегруппировки.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:17

Сахалинец из села Правда попытался сбежать на самодельной лодке в Японию и попал на психэкспертизу
https://www.newsru.com/russia/04jul2018 ... _source=nr

І чого це він з російського економічного раю і стабільності тікав ))))
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:45

Учитесь, как надо

Когда из Украины уезжает молодежь - это ужас-ужас, голодомор и развал.
Когда из РФ уезжает молодежь... это так и задумано.

https://www.gazeta.ru/social/2018/07/02/11823055.shtml
Почти треть молодых россиян хотели бы навсегда уехать из страны, это показало недавнее исследование ВЦИОМ. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.


Но оказывается, это такая многоходовочка:
«Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как «бегство из ужасающей российской реальности» было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам», — сообщает в пресс-релизе глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Львов также предполагает, что желанием переехать в другую страну молодые люди бросают вызов внешнему миру.


Оказывается, это не желание уехать, это "свидетельство роста открытости" и вызов внешнему миру!

Учитесь, как надо забалтывать проблему.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 03:52

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
- Мы вернемся еще - разумейте...
1937
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:40

  vovikhan1991 написав:Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
- Мы вернемся еще - разумейте...
1937

Это стихотворение Мандельштама об августе 19-го, когда под натиском белых и петлюровцев красные уходили из Киева (сам Осип Эмильевич с красными не ушел - он уехал из Киева в Крым после второго прихода белых и массовых погромов).
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.....
Почти 40 лет назад примадонна выпустила по этим стихам ставшую популярной песню, благоразумно опустив мертвецов - ведь Мандельштам писал о Гумилеве и десятках других - расстрелянных, умерших, бежавших.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:51

Волгарь
Нагадаю, що ваші окупанти робили в Києві у 1918 р.:

"Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!"

У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб.
Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:44

  Волгарь написав:
  vovikhan1991 написав:Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
- Мы вернемся еще - разумейте...
1937

Это стихотворение Мандельштама об августе 19-го, когда под натиском белых и петлюровцев красные уходили из Киева (сам Осип Эмильевич с красными не ушел - он уехал из Киева в Крым после второго прихода белых и массовых погромов).


Варто додати, що цей геній помер у ув'язненні і запроторили його у в'язницю не білі і не петлюрівці.
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50

Признание ихтамнета

Обвиняемый в гибели призывника офицер попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на востоке Украины

Офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, попросил судью Наро-Фоминского гарнизонного военного суда вынести «положительное решение», чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.

«Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует последнее слово Леонтьева фонд «Право матери», представляющий интересы семьи погибшего.

В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания.

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ke-ukrainy
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