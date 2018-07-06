Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:Волгарь Нагадаю, що ваші окупанти робили в Києві у 1918 р.: "Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!" У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб. Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва.
Это приказ подполковника Муравьева - красного командующего, расстрелянного в июля 18-го после попытки поднять левоэссеровский мятеж в Пвоволжье. Насчет террора - убивали и грабили в Киеве все. И красные, и войска УНР, вошедшие в Киев в декабре 18-го после падения Скоропадского (почитайте Булгакова), и снова красные, пришедшие в Киев в феврале 19-го, и деникинцы/петлюровцы/красные/снова деникинцы/красные/поляки/снова красные, сменявшие друг друга в сентябре 19-го- мае 20-го. За 17-20-ый в Киеве сменилось 15 или 16 властей: Николай II/Временное правительство/Центральная рада/Советы/ЦР/Скоропадский/УНР/Советы/ВСЮР/УНР/Советы/ВСЮР/Советы/Пилсудский/Советы. В сентябре 19-го был период, когда власть менялась в течение недели трижды.
В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда» https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд. «Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она
В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда» https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд. «Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она.
Хотел посмотреть источник этого иди отизма, но Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение На сайте panorama.pub используется неподдерживаемый протокол. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH Простите, а как Вы физически это себе представляете - ведь для прокола презервативов нужно нарушить фабричную упаковку, а потом каким-то образом восстановить первоначальный вид? А вообще, это выглядит вот так. https://www.nn.ru/news/more/mesto_prity ... /62760561/ Хотя ляпов хватает - остановки в транспорте теперь пишут на табло и объявляют на трех языках - русском/английском и искаженном русском, по мысли авторов этого, видимо, более приспособленного для иностранного уха. При этом никто не задумался над тем, что надпись на табло в салоне Railway Hospital означает вовсе не железнодорожную больницу, а госпиталь в железнодорожном вагоне.
V2 написав:Нагадаю, що ваші окупанти робили в Києві у 1918 р.:
"Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!"
У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб. Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва.
Не нужно разжигать. Это не наши оккупанты ,а ваши оккупанты - собственного разлива. Советскими войсками на территории Украины командовал Владимир Антонов-Овсеенко (наст. фамилия Овсеенко родился в Чернигове), его заместителем был Михаил Муравьев. Юрий Коцюбинский(сын укр. писателя) принимал активное участие в захвате Киева. В армии Муравьева было полно украинцев из Донбасса,Харькова,Полтавы. Полный интернационал.
vladvlas В чем ложь? Коцюбинский укр. писатель ,а его сын Юрий Главнокомандующий войсками УНРС в 1918г сверг режим Центр. Рады в Киеве. Зять укр. писателя Коцюбинского командовал дивизией Красного казачества. Киев в 1918 захватывало больше украинцев чем обороняло. А обороняло Киев всего 300 (с большой натяжкой)молодых парней.