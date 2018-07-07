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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:10

  V2 написав:Волгарь
Нагадаю, що ваші окупанти робили в Києві у 1918 р.:
"Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!"
У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб.
Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва.

Это приказ подполковника Муравьева - красного командующего, расстрелянного в июля 18-го после попытки поднять левоэссеровский мятеж в Пвоволжье.
Насчет террора - убивали и грабили в Киеве все. И красные, и войска УНР, вошедшие в Киев в декабре 18-го после падения Скоропадского (почитайте Булгакова), и снова красные, пришедшие в Киев в феврале 19-го, и деникинцы/петлюровцы/красные/снова деникинцы/красные/поляки/снова красные, сменявшие друг друга в сентябре 19-го- мае 20-го. За 17-20-ый в Киеве сменилось 15 или 16 властей: Николай II/Временное правительство/Центральная рада/Советы/ЦР/Скоропадский/УНР/Советы/ВСЮР/УНР/Советы/ВСЮР/Советы/Пилсудский/Советы. В сентябре 19-го был период, когда власть менялась в течение недели трижды.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:12

Волгарь
Таких рік крові, які пустив у Києві росіянин Муравйов, Київ не знав з часів Батия!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:30

В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда»
https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook
По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд.
«Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она

:lol: :lol: :lol:
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:45

В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда»
https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook
По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд.
«Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она.

Хотел посмотреть источник этого иди отизма, но
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Простите, а как Вы физически это себе представляете - ведь для прокола презервативов нужно нарушить фабричную упаковку, а потом каким-то образом восстановить первоначальный вид?
А вообще, это выглядит вот так.
https://www.nn.ru/news/more/mesto_prity ... /62760561/
Хотя ляпов хватает - остановки в транспорте теперь пишут на табло и объявляют на трех языках - русском/английском и искаженном русском, по мысли авторов этого, видимо, более приспособленного для иностранного уха. При этом никто не задумался над тем, что надпись на табло в салоне Railway Hospital означает вовсе не железнодорожную больницу, а госпиталь в железнодорожном вагоне.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:51

И опять что-то пошло не так

Еще один российский "хайтек" провалился:
https://www.kommersant.ru/doc/3676144
Выручка от продаж третьего поколения YotaPhone составила более $5 млн, но бизнес пока не приносит прибыли акционерам. Компания China Baoli, имеющая эксклюзивные права на бренд смартфона и его продажи в Китае, получила более $15 млн убытка от этого направления.

На презентации YotaPhone 3 в российском посольстве в КНР в августе 2017 года гендиректор Baoli Yota (структура China Baoli) Фрэнк Чэн говорил, что в течение первого года после поступления смартфона на китайский рынок продажи составят около 1 млн устройств, передавал ТАСС. Исходя из данных отчетности China Baoli, по итогам примерно пяти месяцев могло быть продано не более 17,3 тыс. устройств.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:01

Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках... :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:05

  Pupsik написав:Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках... :lol:


Откровенно говоря на этом чемпионате сборная РФ показало невиданное, я был уверен, что они из группы не выйдут, настолько слабо они сыграли предыдущие семь товарищеских матчей. А тут явно рекордное продвижение для них. Хотелось бы, чтобы и сборная Украины так достойно играла, но чемпионат практически весь дискредитирован, половина команд подозревается НАБУ в договорных матчах. На следующий сезон еле опять набрали состав на чемпионат, даже Черноморец каким-то ноу-хау голосованием команд не дали уйти в первую лигу после вылета. А с первой лиги никто не хочет подниматься наверх, нет денег на повышенные расходы.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:39

  freeze написав:
  Pupsik написав:Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках... :lol:


Откровенно говоря на этом чемпионате сборная РФ показало невиданное, я был уверен, что они из группы не выйдут, настолько слабо они сыграли предыдущие семь товарищеских матчей. А тут явно рекордное продвижение для них. Хотелось бы, чтобы и сборная Украины так достойно играла, но чемпионат практически весь дискредитирован, половина команд подозревается НАБУ в договорных матчах. На следующий сезон еле опять набрали состав на чемпионат, даже Черноморец каким-то ноу-хау голосованием команд не дали уйти в первую лигу после вылета. А с первой лиги никто не хочет подниматься наверх, нет денег на повышенные расходы.


а еще нами руководят барыги и средняя зарплата по стране 240 у.е...но и это не мешает мне радоваться победе сборной Хорватии.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:05

  Pupsik написав:а еще нами руководят барыги и средняя зарплата по стране 240 у.е...но и это не мешает мне радоваться победе сборной Хорватии.


Чувство радости очень важное чувство, но настоящая радость может быть только при успехах личных, своей семьи и своей страны, в данном случае скорее уместно вспомнить знаменитые слова от Лёни Брежнева - С чувством глубокого удовлетворения мы ... )))
freeze
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