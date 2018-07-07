Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:Волгарь Нагадаю, що ваші окупанти робили в Києві у 1918 р.: "Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!" У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб. Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва.
Это приказ подполковника Муравьева - красного командующего, расстрелянного в июля 18-го после попытки поднять левоэссеровский мятеж в Пвоволжье. Насчет террора - убивали и грабили в Киеве все. И красные, и войска УНР, вошедшие в Киев в декабре 18-го после падения Скоропадского (почитайте Булгакова), и снова красные, пришедшие в Киев в феврале 19-го, и деникинцы/петлюровцы/красные/снова деникинцы/красные/поляки/снова красные, сменявшие друг друга в сентябре 19-го- мае 20-го. За 17-20-ый в Киеве сменилось 15 или 16 властей: Николай II/Временное правительство/Центральная рада/Советы/ЦР/Скоропадский/УНР/Советы/ВСЮР/УНР/Советы/ВСЮР/Советы/Пилсудский/Советы. В сентябре 19-го был период, когда власть менялась в течение недели трижды.
В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда» https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд. «Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она
В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда» https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд. «Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она.
Хотел посмотреть источник этого иди отизма, но Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение На сайте panorama.pub используется неподдерживаемый протокол. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH Простите, а как Вы физически это себе представляете - ведь для прокола презервативов нужно нарушить фабричную упаковку, а потом каким-то образом восстановить первоначальный вид? А вообще, это выглядит вот так. https://www.nn.ru/news/more/mesto_prity ... /62760561/ Хотя ляпов хватает - остановки в транспорте теперь пишут на табло и объявляют на трех языках - русском/английском и искаженном русском, по мысли авторов этого, видимо, более приспособленного для иностранного уха. При этом никто не задумался над тем, что надпись на табло в салоне Railway Hospital означает вовсе не железнодорожную больницу, а госпиталь в железнодорожном вагоне.
Выручка от продаж третьего поколения YotaPhone составила более $5 млн, но бизнес пока не приносит прибыли акционерам. Компания China Baoli, имеющая эксклюзивные права на бренд смартфона и его продажи в Китае, получила более $15 млн убытка от этого направления.
На презентации YotaPhone 3 в российском посольстве в КНР в августе 2017 года гендиректор Baoli Yota (структура China Baoli) Фрэнк Чэн говорил, что в течение первого года после поступления смартфона на китайский рынок продажи составят около 1 млн устройств, передавал ТАСС. Исходя из данных отчетности China Baoli, по итогам примерно пяти месяцев могло быть продано не более 17,3 тыс. устройств.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Pupsik написав:Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках...
Откровенно говоря на этом чемпионате сборная РФ показало невиданное, я был уверен, что они из группы не выйдут, настолько слабо они сыграли предыдущие семь товарищеских матчей. А тут явно рекордное продвижение для них. Хотелось бы, чтобы и сборная Украины так достойно играла, но чемпионат практически весь дискредитирован, половина команд подозревается НАБУ в договорных матчах. На следующий сезон еле опять набрали состав на чемпионат, даже Черноморец каким-то ноу-хау голосованием команд не дали уйти в первую лигу после вылета. А с первой лиги никто не хочет подниматься наверх, нет денег на повышенные расходы.
Pupsik написав:Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках...
Откровенно говоря на этом чемпионате сборная РФ показало невиданное, я был уверен, что они из группы не выйдут, настолько слабо они сыграли предыдущие семь товарищеских матчей. А тут явно рекордное продвижение для них. Хотелось бы, чтобы и сборная Украины так достойно играла, но чемпионат практически весь дискредитирован, половина команд подозревается НАБУ в договорных матчах. На следующий сезон еле опять набрали состав на чемпионат, даже Черноморец каким-то ноу-хау голосованием команд не дали уйти в первую лигу после вылета. А с первой лиги никто не хочет подниматься наверх, нет денег на повышенные расходы.
а еще нами руководят барыги и средняя зарплата по стране 240 у.е...но и это не мешает мне радоваться победе сборной Хорватии.
Pupsik написав:а еще нами руководят барыги и средняя зарплата по стране 240 у.е...но и это не мешает мне радоваться победе сборной Хорватии.
Чувство радости очень важное чувство, но настоящая радость может быть только при успехах личных, своей семьи и своей страны, в данном случае скорее уместно вспомнить знаменитые слова от Лёни Брежнева - С чувством глубокого удовлетворения мы ... )))