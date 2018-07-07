Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну че и личные успехи - вон к грядущим мартовским праздникам пополнение у расейских будущих матерей-одиночек грядет.
всеж какая-никакая но на рассейском демографическом безрыбьи - тож своего рода имперская "амбиция". Хотя по правде говоря такого позора в Украине впомине не было - ни на чемпионате европы ни на финале лиги чемпионов. Правду говорят Украина - не росиия