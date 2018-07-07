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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:52

Re: Імперські амбіції сусіда

Ну че и личные успехи - вон к грядущим мартовским праздникам пополнение у расейских будущих матерей-одиночек грядет.

Зображення

всеж какая-никакая но на рассейском демографическом безрыбьи - тож своего рода имперская "амбиция".
Хотя по правде говоря такого позора в Украине впомине не было - ни на чемпионате европы ни на финале лиги чемпионов. Правду говорят Украина - не росиия
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:12

  avax написав:
  Pupsik написав:Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках... :lol:


Хорваты, экс-динамовцы Киева, Вукоевич (слева) и Вида, забивший гол в игре и пенальти:

Слава Украине!


Гравець збірної Хорватії Віда може бути дискваліфікований ФІФА за гасло "Слава Україні!"

Детальніше читайте на УНІАН: https://sport.unian.ua/football/1017944 ... ajini.html
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:27

  Ukrainian написав:
  avax написав:
  Pupsik написав:Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках... :lol:


Хорваты, экс-динамовцы Киева, Вукоевич (слева) и Вида, забивший гол в игре и пенальти:

Слава Украине!


Гравець збірної Хорватії Віда може бути дискваліфікований ФІФА за гасло "Слава Україні!"

Детальніше читайте на УНІАН: https://sport.unian.ua/football/1017944 ... ajini.html


Добре видно хорвати змастили скрєпну дупу скипидаром... що скавчання чутно на мєщьорскіх болотах..і у ФІФА
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:07

  vovikhan1991 написав:
Добре видно хорвати змастили скрєпну дупу скипидаром... що скавчання чутно на мєщьорскіх болотах..і у ФІФА


и у местных прокремлевских троллей, прикидывающимися "украинцами", но праздника вам не будет , не радуйтесь, ФИФА вынесла лишь формальное предупреждение

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - цитирует ТАСС представителя ФИФА.


James Ellingworth ✔
@jellingworth
Croatia's Domagoj Vida will not be banned for the semifinal against England over his "glory to Ukraine" video. Just a formal warning from FIFA.
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  #<1 ... 78798081
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