Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну че и личные успехи - вон к грядущим мартовским праздникам пополнение у расейских будущих матерей-одиночек грядет.
всеж какая-никакая но на рассейском демографическом безрыбьи - тож своего рода имперская "амбиция". Хотя по правде говоря такого позора в Украине впомине не было - ни на чемпионате европы ни на финале лиги чемпионов. Правду говорят Украина - не росиия
vovikhan1991 написав: Добре видно хорвати змастили скрєпну дупу скипидаром... що скавчання чутно на мєщьорскіх болотах..і у ФІФА
и у местных прокремлевских троллей, прикидывающимися "украинцами", но праздника вам не будет , не радуйтесь, ФИФА вынесла лишь формальное предупреждение
"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - цитирует ТАСС представителя ФИФА.
James Ellingworth ✔ @jellingworth Croatia's Domagoj Vida will not be banned for the semifinal against England over his "glory to Ukraine" video. Just a formal warning from FIFA.