Додано: Пон 09 лип, 2018 11:22

Істерика, яку влаштували російські політики і журналісти після перегляду приватного відео хорватських футболістів, ще раз продемонструвала, що насправді росіян цікавить не спорт, а війна. А футбол для них - лише продовження війни іншими засобами. Доказ, що Росію всі будуть поважати - навіть якщо її влада і її громадяни будуть здійснювати огидні злочини.Здавалося б, що має цікавити людей після поразки власної збірної в чемпіонаті світу? Розбір гри збірної? Обговорення подальших перспектив? Але ж ні! Їх цікавить те, що хорватський футболіст Домагой Віда сказав "слава Україні!" на запису, який з'явився у соціальних мережах.Але ж, здається, в Росії не визнають, що з нами воюють? Їх там нєт?Проте, слова Види стають головною темою російських дискусій, приводом для доносу в ФІФА. І ФІФА оголошує футболісту попередження - ще одна ганьба для цієї організації, діяльність якої стала синонімом корупції і подвійних стандартів.Це не перший такий чемпіонат ганьби. Попередні два відбулися у фашистської Італії 1934 року і у авторитарній Аргентині 1978 року. В обох країнах була жорстока тупа диктатура. Узурпували владу. Переслідували політичних супротивників. Катували. Вбивали. Але футбольна мафія на все закрила очі. Відразу ж після чемпіонату світу Муссоліні напав на Ефіопію. Це була прелюдія до Другої Світової війни. Після чемпіонату світу в Аргентині військова диктатура стала готуватися до нападу на британців на Фолклендських островах. Це був один з найбільш небезпечних військових конфліктів кінця ХХ століття. Інакше і бути не могло.Диктатор, якому дарують чемпіонат, вірить, що залишиться безкарним.Від ганьби 1934 року і 1978 року ганьба 2018 року відрізняється тільки одним - Путін вже веде війну. Він отримав індульгенцію на продовження і розширення військових дій. На тортури. На вбивства. На смерть. На бомбардування.Багато хто з молодих росіян, що зараз радіє перемогам власної збірної або переживає через незабите пенальті, незабаром може повернутися додому в цинковій труні. Але це - їхній власний вибір.Жаль викликають громадяни інших країн, які можуть стати жертвами російської агресії. Українські військові гинуть просто в дні чемпіонату. Британка загинула від дії "Новачка" в дні чемпіонату. Не хочеться навіть передбачати, що буде потім.Кров всіх цих людей, всіх сьогоднішніх і завтрашніх жертв Путіна - на руках керівників ФІФА і апологетів "спорту поза політикою". Навіть якщо в силу своєї корумпованості або просто ідіотизму вони не здатні це визнати.