Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну че и личные успехи - вон к грядущим мартовским праздникам пополнение у расейских будущих матерей-одиночек грядет.
всеж какая-никакая но на рассейском демографическом безрыбьи - тож своего рода имперская "амбиция". Хотя по правде говоря такого позора в Украине впомине не было - ни на чемпионате европы ни на финале лиги чемпионов. Правду говорят Украина - не росиия
vovikhan1991 написав: Добре видно хорвати змастили скрєпну дупу скипидаром... що скавчання чутно на мєщьорскіх болотах..і у ФІФА
и у местных прокремлевских троллей, прикидывающимися "украинцами", но праздника вам не будет , не радуйтесь, ФИФА вынесла лишь формальное предупреждение
"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - цитирует ТАСС представителя ФИФА.
James Ellingworth ✔ @jellingworth Croatia's Domagoj Vida will not be banned for the semifinal against England over his "glory to Ukraine" video. Just a formal warning from FIFA.
В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда» https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-nov ... k.facebook По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд. «Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она.
Хотел посмотреть источник этого иди отизма, но Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение На сайте panorama.pub используется неподдерживаемый протокол. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH Простите, а как Вы физически это себе представляете - ведь для прокола презервативов нужно нарушить фабричную упаковку, а потом каким-то образом восстановить первоначальный вид? А вообще, это выглядит вот так. https://www.nn.ru/news/more/mesto_prity ... /62760561/ Хотя ляпов хватает - остановки в транспорте теперь пишут на табло и объявляют на трех языках - русском/английском и искаженном русском, по мысли авторов этого, видимо, более приспособленного для иностранного уха. При этом никто не задумался над тем, что надпись на табло в салоне Railway Hospital означает вовсе не железнодорожную больницу, а госпиталь в железнодорожном вагоне.
Сообщение о продавщице Людмиле Н. из Нижнего Новгорода, которая для «улучшения генофонда» прокалывала презервативы и продавала их иностранным болельщикам на чемпионате мира по футболу, появилось еще 2 июля — на сайте ИА «Панорама».
Идем в раздел «Об издании» и с удивлением узнаем, что ИА «Панорама» является старейшим информационным агентством на территории нашей страны и основано в 1822 году как «личная курьерско-новостная служба графа Шеремета фон Рабиновича». СМИ было «единственным советским информагентством, осветившим восстание в ГУЛАГе», после его ему пришлось перейти на нелегальное положение. Но в годы перестройки ИА «Панорама» вновь начало выпускать новости под собственным брендом…
Но вскоре редакция ИА вновь была вынуждена перейти на полулегальное положение, переехав в Монте-Карло… Кстати, о редакции. Она состоит из трех человек: Борис Гонтермахер — главный редактор, Виталий Манн — журналист, спецкорреспондент, Бражек Зголчич — кладовщик…
Для тех, кто, даже прочитав всё это, еще не понял, что новости ИА «Панорама» — это шутки (или фейки!), есть предупреждение. «Мелким шрифтом» и на отдельной странице.
А вот источник фото мы нашли. Эта женщина была героиней видео из блога 15-летнего школьника, который, подражая своим коллегам с миллионами подписчиков, ходит по магазинам и ищет нарушения. Правда, просмотров парень много не собрал. А вот видео кому-то пригодилось.
Істерика, яку влаштували російські політики і журналісти після перегляду приватного відео хорватських футболістів, ще раз продемонструвала, що насправді росіян цікавить не спорт, а війна. А футбол для них - лише продовження війни іншими засобами. Доказ, що Росію всі будуть поважати - навіть якщо її влада і її громадяни будуть здійснювати огидні злочини.
Здавалося б, що має цікавити людей після поразки власної збірної в чемпіонаті світу? Розбір гри збірної? Обговорення подальших перспектив? Але ж ні! Їх цікавить те, що хорватський футболіст Домагой Віда сказав "слава Україні!" на запису, який з'явився у соціальних мережах.
У цих словах немає ніякої очевидною політики. Так можна сказати про будь-яку іншу країну. І в них вже точно немає нічого антиросійського - якщо тільки не знати, що твоя країна напала на Україну, що вона з нею воює, що вона вбиває її громадян і окупує її території. Тоді, звичайно, слова "слава Україні!" звучать як бойовий клич. Але ж, здається, в Росії не визнають, що з нами воюють? Їх там нєт?
Проте, слова Види стають головною темою російських дискусій, приводом для доносу в ФІФА. І ФІФА оголошує футболісту попередження - ще одна ганьба для цієї організації, діяльність якої стала синонімом корупції і подвійних стандартів.
Футбольних мафіозі не турбує, що вони проводять свій чемпіонат в країні, яка розв'язала війну проти сусідньої держави. Окупує території. Катує. Вбиває. Незаконно утримує в тюрмах. Бомбить мирних жителів в Сирії. Класична країна-вбивця. Але це немає значення. Тому що спорт - він поза політикою. А слова Домагоя - це політика! І ці мерзотники бажають, щоб ми повірили в цю нісенітницю!
Це не перший такий чемпіонат ганьби. Попередні два відбулися у фашистської Італії 1934 року і у авторитарній Аргентині 1978 року. В обох країнах була жорстока тупа диктатура. Узурпували владу. Переслідували політичних супротивників. Катували. Вбивали. Але футбольна мафія на все закрила очі. Відразу ж після чемпіонату світу Муссоліні напав на Ефіопію. Це була прелюдія до Другої Світової війни. Після чемпіонату світу в Аргентині військова диктатура стала готуватися до нападу на британців на Фолклендських островах. Це був один з найбільш небезпечних військових конфліктів кінця ХХ століття. Інакше і бути не могло.
Диктатор, якому дарують чемпіонат, вірить, що залишиться безкарним.
Від ганьби 1934 року і 1978 року ганьба 2018 року відрізняється тільки одним - Путін вже веде війну. Він отримав індульгенцію на продовження і розширення військових дій. На тортури. На вбивства. На смерть. На бомбардування.
Багато хто з молодих росіян, що зараз радіє перемогам власної збірної або переживає через незабите пенальті, незабаром може повернутися додому в цинковій труні. Але це - їхній власний вибір. Нація, яка вважає за краще єднатися навколо футболу, ніж єднатися у боротьбі проти огидної диктатури, не заслуговує на історичну поблажливість. Просто тому, що вона демонструє, що може бути єдиною, тільки ось злочини власної влади її не цікавлять. Більш того, вона їх часто підтримує - Крим же наш!
Жаль викликають громадяни інших країн, які можуть стати жертвами російської агресії. Українські військові гинуть просто в дні чемпіонату. Британка загинула від дії "Новачка" в дні чемпіонату. Не хочеться навіть передбачати, що буде потім.
Кров всіх цих людей, всіх сьогоднішніх і завтрашніх жертв Путіна - на руках керівників ФІФА і апологетів "спорту поза політикою". Навіть якщо в силу своєї корумпованості або просто ідіотизму вони не здатні це визнати. https://espreso.tv/article/2018/07/09/v ... izh_futbol
Слава Україні. Як вчинок Віди зруйнував міф про аполітичність футболу
Невинна фраза, яка в мирний час не означала б взагалі нічого, в період бойових дій привернула до нашої проблему увагу світової громадськості. Британські, німецькі, хорватські, іспанські, французькі, польські, турецькі (і багато інших) ЗМІ написали про скандал, що розгорівся навколо Віди і виокремили проблему – війну України з Росією. Пишуть про десятки тисяч жертв з боку українців, про збиті літаки, анексовані території. І на фоні цієї хвилі пропагандистські російські ЗМІ зі своїми "розіп'ятими хлопчиками" і "громадянською війною" нагадують маразматичного стариганя, котрий, живучи в альтернативній реальності, рахує тарганів у своїй голові.
V2 написав:Пишуть про десятки тисяч жертв з боку українців, про збиті літаки, анексовані території.
прежде чем копипастить неизвестного журналюгу, поискали бы где именно пишут про стопиццот жертв с привязкой к футболу, кроме украинской прессы. Спорт вне политики. Наши, украинские таможенники на границе с Крымом болели за русских во время матча русской сборной. Сам свидетель, но говорить где, на какой смене и матче не буду - это их право