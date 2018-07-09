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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:39

  V2 написав:Не варто видавати бажане за дійсне! :mrgreen:

даже не буду пытаться, много чести. жена особенно афигела, а она у меня э-э-э, несколько патриотичнее меня налаштована. Сцена, хоть плач - таможенникам лень осматривать машину, бо боятся пропустить момент - конец четвертого тайма. Ну да вам виднее, вы же все знаете. Например, где скопипастить какой-то патриотизм
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43

  sequence написав:Наши, украинские таможенники на границе с Крымом болели за русских во время матча русской сборной.


Затейливые выдумки, затейливые. Скоро будешь рассказывать, что вся Рада болела за рашку и ты был свидетелем? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:52

  sequence написав:Наши, украинские таможенники на границе с Крымом болели за русских во время матча русской сборной. Сам свидетель, но говорить где, на какой смене и матче не буду - это их право
Спасибо, посмеялся.
Наши депутаты в ВР болели за русских во время матча русской сборной. Сам свидетель, но говорить где, на каком заседании и матче не буду - это их право :D :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:28

Re: Імперські амбіції сусіда

Вена, 6 июля 2018 года.Пресс-конференция МИД С.Лаврова по итогам заседания Совместной комиссии по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Вопрос: Почему не приехал Министр иностранных дел Великобритании Б.Джонсон?"
С.В.Лавров: Я перестал следить за нашими партнерами с Туманного Альбиона. Меня это совершенно не интересует.
9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:18

ceba
В Лаврова питають, чому не приїхав Джонсон ...

Цитата Лаврова як ніколи доречна :mrgreen:
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