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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:39

  V2 написав:Не варто видавати бажане за дійсне! :mrgreen:

даже не буду пытаться, много чести. жена особенно афигела, а она у меня э-э-э, несколько патриотичнее меня налаштована. Сцена, хоть плач - таможенникам лень осматривать машину, бо боятся пропустить момент - конец четвертого тайма. Ну да вам виднее, вы же все знаете. Например, где скопипастить какой-то патриотизм
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43

  sequence написав:Наши, украинские таможенники на границе с Крымом болели за русских во время матча русской сборной.


Затейливые выдумки, затейливые. Скоро будешь рассказывать, что вся Рада болела за рашку и ты был свидетелем? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:52

  sequence написав:Наши, украинские таможенники на границе с Крымом болели за русских во время матча русской сборной. Сам свидетель, но говорить где, на какой смене и матче не буду - это их право
Спасибо, посмеялся.
Наши депутаты в ВР болели за русских во время матча русской сборной. Сам свидетель, но говорить где, на каком заседании и матче не буду - это их право :D :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:28

Re: Імперські амбіції сусіда

Вена, 6 июля 2018 года.Пресс-конференция МИД С.Лаврова по итогам заседания Совместной комиссии по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Вопрос: Почему не приехал Министр иностранных дел Великобритании Б.Джонсон?"
С.В.Лавров: Я перестал следить за нашими партнерами с Туманного Альбиона. Меня это совершенно не интересует.
9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:18

ceba
В Лаврова питають, чому не приїхав Джонсон ...

Цитата Лаврова як ніколи доречна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 02:52

«Россия – агрессор»: заявление саммита Украина-ЕС

Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к войне на Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС

В документе, который был обнародован за подписью президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета, приводится четкое определение действий России против Украины. При этом лидеры ЕС согласились, что нападение РФ на Украину началось еще в феврале 2014 года, то есть с начала присоединения Крыма.

"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается с февраля 2014 года", - говорится в документе (английская версия звучит как "acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014").

В ЕС в очередной раз подтвердили политику непризнания незаконной аннексии. Отдельным пунктом представители Евросоюза выделили осуждение строительства Крымского моста без необходимых консультаций с Украиной.

"Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей", - говорится в документе.

Необходимо отметить, что текст этого заявления перед обнародованием был одобрен всеми 28 странами-членами ЕС.

П.С. Брати-українці! Закликаю вас завітати на офіційну сторінку ФІФА та засвідчити своє відношення до цієї організації
https://m.facebook.com/pg/fifa/reviews/
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:33

vovikhan1991
Українські вболівальники обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook На сторінці з'явилося багато негативних оцінок з підписами «Слава Україні» Сторінка Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в facebook впала в рейтингу до 1,6 зірки з п'яти. На сторінці з'явилося багато негативних оцінок з підписами «Слава Україні». Станом на 21.50, вже 123 тисячі чоловік поставили сторінці ФІФА одиницю. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/sport/news/ukrajinsk ... 11412.html
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:02

V2 Это очередная победа Украины.
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