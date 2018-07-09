Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
даже не буду пытаться, много чести. жена особенно афигела, а она у меня э-э-э, несколько патриотичнее меня налаштована. Сцена, хоть плач - таможенникам лень осматривать машину, бо боятся пропустить момент - конец четвертого тайма. Ну да вам виднее, вы же все знаете. Например, где скопипастить какой-то патриотизм
Вена, 6 июля 2018 года.Пресс-конференция МИД С.Лаврова по итогам заседания Совместной комиссии по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Вопрос: Почему не приехал Министр иностранных дел Великобритании Б.Джонсон?" С.В.Лавров: Я перестал следить за нашими партнерами с Туманного Альбиона. Меня это совершенно не интересует. 9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку.
Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к войне на Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС
В документе, который был обнародован за подписью президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета, приводится четкое определение действий России против Украины. При этом лидеры ЕС согласились, что нападение РФ на Украину началось еще в феврале 2014 года, то есть с начала присоединения Крыма.
"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается с февраля 2014 года", - говорится в документе (английская версия звучит как "acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014").
В ЕС в очередной раз подтвердили политику непризнания незаконной аннексии. Отдельным пунктом представители Евросоюза выделили осуждение строительства Крымского моста без необходимых консультаций с Украиной.
"Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей", - говорится в документе.
Необходимо отметить, что текст этого заявления перед обнародованием был одобрен всеми 28 странами-членами ЕС.
vovikhan1991 Українські вболівальники обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook На сторінці з'явилося багато негативних оцінок з підписами «Слава Україні» Сторінка Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в facebook впала в рейтингу до 1,6 зірки з п'яти. На сторінці з'явилося багато негативних оцінок з підписами «Слава Україні». Станом на 21.50, вже 123 тисячі чоловік поставили сторінці ФІФА одиницю. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/sport/news/ukrajinsk ... 11412.html