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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:13

  V2 написав:
  Shram написав:
  V2 написав:vovikhan1991
Українські вболівальники обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook На сторінці з'явилося багато негативних оцінок з підписами «Слава Україні»


Очередная ура-патриотическая глупость.


Чергова соломинка, яка з часом зламає хребет несправедливості та лицемірства!

Очевидно, ФИФА развалится?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:29

Re: Імперські амбіції сусіда

Шовковський вирішив підтримати Віду на тлі цього скандалу і опублікував відео у Фейсбук, де політики різних країн світу говорять "Слава Україні".

"Слава Україні! Мені дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.

https://football24.ua/shovkovskiy_pidtr ... i_n474939/
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:42

По теме - сидя под боком у империи, глупо удивляться имперским привычкам
  V2 написав:дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.
напомнило - "принц на меня посмотрел два раза, улыбнулся один и сказал "Ха-ха!" один раз!". Да, господа, в этой еврейке что-то есть))
Может, со временем и к вратарям также будут прислушиваться.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:09

"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)
vovikhan1991
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