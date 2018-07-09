V2 написав:
Чергова соломинка, яка з часом зламає хребет несправедливості та лицемірства!
Очевидно, ФИФА развалится?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:13
Очевидно, ФИФА развалится?
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:29
Re: Імперські амбіції сусіда
Шовковський вирішив підтримати Віду на тлі цього скандалу і опублікував відео у Фейсбук, де політики різних країн світу говорять "Слава Україні".
"Слава Україні! Мені дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:42
По теме - сидя под боком у империи, глупо удивляться имперским привычкам
напомнило - "принц на меня посмотрел два раза, улыбнулся один и сказал "Ха-ха!" один раз!". Да, господа, в этой еврейке что-то есть))
Может, со временем и к вратарям также будут прислушиваться.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:09
"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)
Зараз переглядають цей форум: sal, vovikhan1991 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|