У Брюсселі показали фільм про те, як Росія "купувала" ЧС-2018

Автором документального розслідування про корупцію є британський журналіст Тім Вайт.

У столиці Бельгії відбулася презентація документального розслідування про корупцію у Міжнародній федерації футболу (ФІФА), що дозволила проведення чемпіонату світу з футболу у Росії, яка веде збройну агресію проти України та утримує політв'язнів. Про це повідомляє "Укрінформ".



Зазначається, що найближчим часом фільм "Один кубок світу з футболу, одна війна, а скільки корупції?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") покажуть на одному з українських і британських телеканалів.



Так, автор стрічки британський журналіст-розслідувач Тім Вайт роповідає стверджує, що рішення надати РФ право проводити ЧС-2018 було корумпованим.



"Нині в Україні триває війна. Очевидно, що всі у світі розуміють, хто є агресором. І ця країна проводить Кубок світу... Як на мене, рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу з футболу очевидно було корумпованим. Це нині розслідується. І саме про це мій фільм", - зауважив він.





