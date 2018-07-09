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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 81828384>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:13

  V2 написав:
  Shram написав:
  V2 написав:vovikhan1991
Українські вболівальники обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook На сторінці з'явилося багато негативних оцінок з підписами «Слава Україні»


Очередная ура-патриотическая глупость.


Чергова соломинка, яка з часом зламає хребет несправедливості та лицемірства!

Очевидно, ФИФА развалится?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:29

Re: Імперські амбіції сусіда

Шовковський вирішив підтримати Віду на тлі цього скандалу і опублікував відео у Фейсбук, де політики різних країн світу говорять "Слава Україні".

"Слава Україні! Мені дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.

https://football24.ua/shovkovskiy_pidtr ... i_n474939/
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:42

По теме - сидя под боком у империи, глупо удивляться имперским привычкам
  V2 написав:дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.
напомнило - "принц на меня посмотрел два раза, улыбнулся один и сказал "Ха-ха!" один раз!". Да, господа, в этой еврейке что-то есть))
Может, со временем и к вратарям также будут прислушиваться.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:09

"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:15

Вида. Часть 2

Слава Украине! ̶М̶о̶с̶к̶в̶а̶ Белград гори!

avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:56

avax

Мда, подсирать своей команде перед самым важным матчем в полуфинале. Надеемся, что посчитают, что пиво с двумя видео было в один день, и дело ограничится одним предупреждением. Без Дамогоя англичане их вздрючат без вариатов. Если с РФ так тоскливо с трудом прошли.
Зидан тоже себя мужиком показал, зато Франция не стала чемпионом мира.
Может иногда надо думать головой, а языком сказать или лбом боднуть уже после турнира, к которому вся сборная тяжело шла четыре года..
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:57

  vovikhan1991 написав:"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)


Давно уже. Мало того, называли суммы, которые выплатили рашка и Катар за право проводить у себя чемпионаты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:04

У Брюсселі показали фільм про те, як Росія "купувала" ЧС-2018
Автором документального розслідування про корупцію є британський журналіст Тім Вайт.
У столиці Бельгії відбулася презентація документального розслідування про корупцію у Міжнародній федерації футболу (ФІФА), що дозволила проведення чемпіонату світу з футболу у Росії, яка веде збройну агресію проти України та утримує політв'язнів. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що найближчим часом фільм "Один кубок світу з футболу, одна війна, а скільки корупції?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") покажуть на одному з українських і британських телеканалів.

Так, автор стрічки британський журналіст-розслідувач Тім Вайт роповідає стверджує, що рішення надати РФ право проводити ЧС-2018 було корумпованим.

"Нині в Україні триває війна. Очевидно, що всі у світі розуміють, хто є агресором. І ця країна проводить Кубок світу... Як на мене, рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу з футболу очевидно було корумпованим. Це нині розслідується. І саме про це мій фільм", - зауважив він.

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:38

  Sommer написав:
  vovikhan1991 написав:"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)


Давно уже. Мало того, называли суммы, которые выплатили рашка и Катар за право проводить у себя чемпионаты.


А вы завидуете или радуетесь?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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