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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:04

  Shram написав:
  Sommer написав:
  vovikhan1991 написав:"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)


Давно уже. Мало того, называли суммы, которые выплатили рашка и Катар за право проводить у себя чемпионаты.


А вы завидуете или радуетесь?


Я бы вообще продавал проведение чемпионатов мира на открытом аукционе ФИФА, кто больше заплатит, тот естественно и имеет бОльшее желание провести чемпионат.
Естественно на аукционах должны быть прозрачные условия, страна не может принимать чемпионат например чаще, чем раз в 30 лет, идет чередование или заранее оглашенная очередность континентов.
Тогда и в футбол на развитие пошли бы неплохие дополнительные деньги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:04

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Мда, подсирать своей команде перед самым важным матчем в полуфинале...
Это вроде старое видео. Кто-то резко "вспомнил".

Я вижу что руслики радуются как удачно они купили чемпионат. Ведь многие там до сих пор считают что все можно купить за деньги.
Неужели так быстро отмылись от мочи с зимней мельдониевой Олимпиады? Уже не ощущают себя страной 404? Так это до следующих НЕ-купленных соревнований.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:04

  Shram написав:
  Sommer написав:
  vovikhan1991 написав:"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)


Давно уже. Мало того, называли суммы, которые выплатили рашка и Катар за право проводить у себя чемпионаты.


А вы завидуете или радуетесь?


Радуюсь, конечно. Чем больше рашка потратит на всякую фигню - тем меньше у нее останется на куролесение в Украине.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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