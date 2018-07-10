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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:04
Shram написав: Sommer написав: vovikhan1991 написав:
"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)
Давно уже. Мало того, называли суммы, которые выплатили рашка и Катар за право проводить у себя чемпионаты.
А вы завидуете или радуетесь?
Я бы вообще продавал проведение чемпионатов мира на открытом аукционе ФИФА, кто больше заплатит, тот естественно и имеет бОльшее желание провести чемпионат.
Естественно на аукционах должны быть прозрачные условия, страна не может принимать чемпионат например чаще, чем раз в 30 лет, идет чередование или заранее оглашенная очередность континентов.
Тогда и в футбол на развитие пошли бы неплохие дополнительные деньги.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:04
freeze написав:
Мда, подсирать своей команде перед самым важным матчем в полуфинале...
Это вроде старое видео. Кто-то резко "вспомнил".
Я вижу что руслики радуются как удачно они купили чемпионат. Ведь многие там до сих пор считают что все можно купить за деньги.
Неужели так быстро отмылись от мочи с зимней мельдониевой Олимпиады? Уже не ощущают себя страной 404? Так это до следующих НЕ-купленных соревнований.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 22:04
Shram написав: Sommer написав: vovikhan1991 написав:
"Теперь я понимаю почему некоторых девушек с низкой социальной ответственностью иногда называют ФИФА" (С)
Давно уже. Мало того, называли суммы, которые выплатили рашка и Катар за право проводить у себя чемпионаты.
А вы завидуете или радуетесь?
Радуюсь, конечно. Чем больше рашка потратит на всякую фигню - тем меньше у нее останется на куролесение в Украине.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:16
Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Об этом в среду сообщила афинская газета «Катимерини».
Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны, а также в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность.
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