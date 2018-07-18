Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:Кабмин утвердил прогноз экономического развития Украины до 2021 года Рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2019 году замедлится до 3%, однако затем ускорится до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021 году.
Центробанк РФ: темпы роста ВВП России в 2018–2020 годах составят 1,5–2%
Внешне выглядит как большое достижение. Даже несмотря на то, что 1% от ВВП РФ - это 1 трлн. рублей, а 1% от ВВП Украины - 30 млрд. грн., т.е. в 14 раз меньше. Все дело в том, на КАКОМ ФОНЕ достигается реальный рост. В РФ - на фоне инфляции в 2,5% годовых, на Украине - с индекс-дефлятором 14%.
По-моему, знатный экономист и директор фирмы крупно облажался с термином. Решил, что если ввернуть красивое словечко, то можно сойти за эксперта?
Глава Росстата Александр Суринов дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что "в России имеется проблема избыточного питания". В обоснование этого тезиса глава ведомства привел данные о том, что большинство детей и взрослых больше одного раза в неделю едят колбасу и сосиски.
Кто-то слишком много ест.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Там было все: и МН17, и требование освободить политзаключенных, и выполнить Минские соглашения ,и осуждение России , были похвалы за приверженность Украины курсу реформ , подведение славных итогов выполнения Ассоциации, немного пожурили за недостаточную борьбу с коррупцией и т.д. и т.п. Документ мощный, оптимистичный и жизнеутверждающий, как и положено юбилейному 20-му саммиту !
Но все- таки оставалась чувство, что чего-то очень важного в документе не хватает. Чего же ? Ах да!
- А деньги, господа европейцы?
- Какие деньги, коллега?
- Как какие ? А 50 млрд евро!! По Плану Маршала, что вы обещали подготовить для нас ровно год назад , на таком же саммите.
- Простите, ребятушки. Аб чем , собственно, идет речь?
- Как аб чем? План Маршалла для Украины!! Ну, с которым Ганна Гопко носилась по всему миру вместе с литовскими товарищами. Все, ведь, одобрили! Даже Меркель похвалила.
-И что ?
- Как что?! Вы же ровно год назад , на таком же саммите, обещались представить нам подробную программу инвестиционного развития Украины не менее чем на 50 млрд. Ну, чтобы не на кредитах нас держать, а развивать нашу экономику, чтобы нас Россия не задушилаи все такое. Припоминаете? Мы еще все втроем стояли - Туск, Юнкер и я - взявшись за руки, улыбались и объясняли журналистам, что План Маршалла для Украины обязательно будет разработан, а за инвесторами дело, мол, не станет: под еврогарантии их набежит немеряно!
- Ах да, голуба. Припоминаем. Но, понимаете ли, коллега, тут такое дело.... Ведь в прошлом году План Маршалла не был записан в итоговую декларацию.
- Не был, но мы же договорились
- Что значит, коллега, "мы же договорились" ? Мы так не работаем . Раз не был записан, значит и не был разработан.
- ????? А нельзя ли в нынешнюю декларацию вписать План Маршалла для Украины?
- Сожалеем, уже нельзя. Этим Планом мы будет парить мозги уже новому президенту Украины. Или вы думаете, коллега, что только вы умеете парить нам мозги? Давайте лучше обнимемся и поцелуемся на прощание.
Радуюсь, конечно. Чем больше рашка потратит на всякую фигню - тем меньше у нее останется на куролесение в Украине.
Ну значит всё правильно в России сделали. Чиновники ФИФА рады, русские рады, и даже ненавидящие Россию рады. Проигравших нет.
Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл? Хотя я согласен - проведите еще пару-тройку подобных мероприятий, под это дело как обычно - уроните курс рубля, поднимите пенсионный возраст и НДС...
И самое главное - сделайте ниже мусорные ящики, чтобы туда легче лазить было радостным россиянам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Глава Росстата Александр Суринов дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что "в России имеется проблема избыточного питания". В обоснование этого тезиса глава ведомства привел данные о том, что большинство детей и взрослых больше одного раза в неделю едят колбасу и сосиски.
Уоллес напомнил о ролике российского правительства, в котором изображена ядерная атака на Флориду. Некоторые даже утверждали, что предполагаемый удар нанесен конкретно по резиденции Трампа Мар-а-Лаго.
Путин не только бросился отрицать провокационность ролика, но и смехотворно заявил, что в нем показана вовсе не Флорида.
Путин: Что касается видеоматериалов, то из них вовсе не следует, что она, эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть. Это первое. Второе…
Уоллес: Но там же показана Флорида.
Путин: Но такой подписи-то там нет. Нигде не написано, что это Флорида. Присмотритесь еще раз. Надписи «Флорида» вы нигде не увидите.
Уоллес: Но на карте-то все ясно видно.
Путин: Она просто летит над восточным побережьем. Нет, нет и еще раз нет — ничего такого на карте нет. Просто посмотрите еще раз, и хватит уже пугать свой народ выдуманными угрозами. А вообще, хотите, я вам просто подарю сам ролик?
В ролике, предоставленном «Си-эн-эн», явственно видно побережье Флориды, особенно залив Тампа Бэй в западной части побережья и озеро Окичоби в правом нижнем углу.
Если ракеты летят над восточным побережьем, то как они могут быть не направлены на США? Ну а отмазка "если не написано "Флорида", значит это не Флорида" - это вообще для людей с одной извилиной от фуражки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...