Деньги для Украины? Какие еще деньги, ребятушки?

Внимательно прочитал итоговую Декларацию саммита Украина-ЕС. Впечатлило!



Там было все: и МН17, и требование освободить политзаключенных, и выполнить Минские соглашения ,и осуждение России , были похвалы за приверженность Украины курсу реформ , подведение славных итогов выполнения Ассоциации, немного пожурили за недостаточную борьбу с коррупцией и т.д. и т.п. Документ мощный, оптимистичный и жизнеутверждающий, как и положено юбилейному 20-му саммиту !



Но все- таки оставалась чувство, что чего-то очень важного в документе не хватает. Чего же ? Ах да!



- А деньги, господа европейцы?



- Какие деньги, коллега?



- Как какие ? А 50 млрд евро!! По Плану Маршала, что вы обещали подготовить для нас ровно год назад , на таком же саммите.



- Простите, ребятушки. Аб чем , собственно, идет речь?



- Как аб чем? План Маршалла для Украины!! Ну, с которым Ганна Гопко носилась по всему миру вместе с литовскими товарищами. Все, ведь, одобрили! Даже Меркель похвалила.



-И что ?



- Как что?! Вы же ровно год назад , на таком же саммите, обещались представить нам подробную программу инвестиционного развития Украины не менее чем на 50 млрд. Ну, чтобы не на кредитах нас держать, а развивать нашу экономику, чтобы нас Россия не задушилаи все такое. Припоминаете? Мы еще все втроем стояли - Туск, Юнкер и я - взявшись за руки, улыбались и объясняли журналистам, что План Маршалла для Украины обязательно будет разработан, а за инвесторами дело, мол, не станет: под еврогарантии их набежит немеряно!



- Ах да, голуба. Припоминаем. Но, понимаете ли, коллега, тут такое дело.... Ведь в прошлом году План Маршалла не был записан в итоговую декларацию.



- Не был, но мы же договорились



- Что значит, коллега, "мы же договорились" ? Мы так не работаем . Раз не был записан, значит и не был разработан.



- ????? А нельзя ли в нынешнюю декларацию вписать План Маршалла для Украины?



- Сожалеем, уже нельзя. Этим Планом мы будет парить мозги уже новому президенту Украины. Или вы думаете, коллега, что только вы умеете парить нам мозги? Давайте лучше обнимемся и поцелуемся на прощание.