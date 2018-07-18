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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 83848586>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 16:27

  V2 написав:
  ceba написав:Российская экономика оказалась сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран


Найшли чим пишатися :))))

К развивающимся странам относят те государства и страны, у которых более низкий уровень ВВП на душу населения по сравнению с другими государствами и странами.

Характеризуются слабо развитой индустрией и высокой степенью экономической зависимости от развитых стран.

Развивающиеся страны, как правило, имеют низкие стандарты демократических правительств, свободной рыночной экономики, индустриализации, социальных программ и гарантий прав человека для своих граждан.
Зачем тогда нужно было затирать эту новость от аналитиков BofA Merrill Lynch?
http://tass.ru/ekonomika/5364541
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 16:35

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:Кабмин утвердил прогноз экономического развития Украины до 2021 года
Рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2019 году замедлится до 3%, однако затем ускорится до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021 году.


Центробанк РФ: темпы роста ВВП России в 2018–2020 годах составят 1,5–2%

Внешне выглядит как большое достижение. Даже несмотря на то, что 1% от ВВП РФ - это 1 трлн. рублей, а 1% от ВВП Украины - 30 млрд. грн., т.е. в 14 раз меньше.
Все дело в том, на КАКОМ ФОНЕ достигается реальный рост. В РФ - на фоне инфляции в 2,5% годовых, на Украине - с индекс-дефлятором 14%.


По-моему, знатный экономист и директор фирмы крупно облажался с термином. Решил, что если ввернуть красивое словечко, то можно сойти за эксперта? :)

Смотрим индекс-дефлятор в РФ:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdcebf78e6889fb6
Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2018 г. по отношению к ценам I квартала 2017 г. составил 106,8%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 16:54

  ceba написав:
  V2 написав:
  ceba написав:Российская экономика оказалась сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран


Найшли чим пишатися :))))

К развивающимся странам относят те государства и страны, у которых более низкий уровень ВВП на душу населения по сравнению с другими государствами и странами.

Характеризуются слабо развитой индустрией и высокой степенью экономической зависимости от развитых стран.

Развивающиеся страны, как правило, имеют низкие стандарты демократических правительств, свободной рыночной экономики, индустриализации, социальных программ и гарантий прав человека для своих граждан.
Зачем тогда нужно было затирать эту новость от аналитиков BofA Merrill Lynch?
http://tass.ru/ekonomika/5364541


Это новость от врущего Тасса, а не от аналитиков. :)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:16

Я считаю, это прекрасно

http://vesma.today/news/post/2525-glava-rosstata-obespokoilsya
Глава Росстата Александр Суринов дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что "в России имеется проблема избыточного питания".
В обоснование этого тезиса глава ведомства привел данные о том, что большинство детей и взрослых больше одного раза в неделю едят колбасу и сосиски.


Кто-то слишком много ест.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 19:41

Деньги для Украины? Какие еще деньги, ребятушки?
Внимательно прочитал итоговую Декларацию саммита Украина-ЕС. Впечатлило!

Там было все: и МН17, и требование освободить политзаключенных, и выполнить Минские соглашения ,и осуждение России , были похвалы за приверженность Украины курсу реформ , подведение славных итогов выполнения Ассоциации, немного пожурили за недостаточную борьбу с коррупцией и т.д. и т.п. Документ мощный, оптимистичный и жизнеутверждающий, как и положено юбилейному 20-му саммиту !

Но все- таки оставалась чувство, что чего-то очень важного в документе не хватает. Чего же ? Ах да!

- А деньги, господа европейцы?

- Какие деньги, коллега?

- Как какие ? А 50 млрд евро!! По Плану Маршала, что вы обещали подготовить для нас ровно год назад , на таком же саммите.

- Простите, ребятушки. Аб чем , собственно, идет речь?

- Как аб чем? План Маршалла для Украины!! Ну, с которым Ганна Гопко носилась по всему миру вместе с литовскими товарищами. Все, ведь, одобрили! Даже Меркель похвалила.

-И что ?

- Как что?! Вы же ровно год назад , на таком же саммите, обещались представить нам подробную программу инвестиционного развития Украины не менее чем на 50 млрд. Ну, чтобы не на кредитах нас держать, а развивать нашу экономику, чтобы нас Россия не задушилаи все такое. Припоминаете? Мы еще все втроем стояли - Туск, Юнкер и я - взявшись за руки, улыбались и объясняли журналистам, что План Маршалла для Украины обязательно будет разработан, а за инвесторами дело, мол, не станет: под еврогарантии их набежит немеряно!

- Ах да, голуба. Припоминаем. Но, понимаете ли, коллега, тут такое дело.... Ведь в прошлом году План Маршалла не был записан в итоговую декларацию.

- Не был, но мы же договорились

- Что значит, коллега, "мы же договорились" ? Мы так не работаем . Раз не был записан, значит и не был разработан.

- ????? А нельзя ли в нынешнюю декларацию вписать План Маршалла для Украины?

- Сожалеем, уже нельзя. Этим Планом мы будет парить мозги уже новому президенту Украины. Или вы думаете, коллега, что только вы умеете парить нам мозги? Давайте лучше обнимемся и поцелуемся на прощание.

Зображення
http://glavred.info/avtorskie_kolonki/dengi-dlya-ukrainy-kakie-esche-dengi-rebyatushki-515746.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 19:41

  Sommer написав:
  Shram написав:
А вы завидуете или радуетесь?


Радуюсь, конечно. Чем больше рашка потратит на всякую фигню - тем меньше у нее останется на куролесение в Украине.


Ну значит всё правильно в России сделали.
Чиновники ФИФА рады, русские рады, и даже ненавидящие Россию рады.
Проигравших нет. :)
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 21:21

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
А вы завидуете или радуетесь?


Радуюсь, конечно. Чем больше рашка потратит на всякую фигню - тем меньше у нее останется на куролесение в Украине.


Ну значит всё правильно в России сделали.
Чиновники ФИФА рады, русские рады, и даже ненавидящие Россию рады.
Проигравших нет. :)


Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?
Хотя я согласен - проведите еще пару-тройку подобных мероприятий, под это дело как обычно - уроните курс рубля, поднимите пенсионный возраст и НДС...

И самое главное - сделайте ниже мусорные ящики, чтобы туда легче лазить было радостным россиянам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 21:54

  Sommer написав:http://vesma.today/news/post/2525-glava-rosstata-obespokoilsya
Глава Росстата Александр Суринов дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что "в России имеется проблема избыточного питания".
В обоснование этого тезиса глава ведомства привел данные о том, что большинство детей и взрослых больше одного раза в неделю едят колбасу и сосиски.


Кто-то слишком много ест.(c)
Кто то не может понять прочитанное.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:51

Это ж надо - так бездарно врать

https://inosmi.ru/politic/20180718/242767773.html
Уоллес напомнил о ролике российского правительства, в котором изображена ядерная атака на Флориду. Некоторые даже утверждали, что предполагаемый удар нанесен конкретно по резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Путин не только бросился отрицать провокационность ролика, но и смехотворно заявил, что в нем показана вовсе не Флорида.

Путин: Что касается видеоматериалов, то из них вовсе не следует, что она, эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть. Это первое. Второе…

Уоллес: Но там же показана Флорида.

Путин: Но такой подписи-то там нет. Нигде не написано, что это Флорида. Присмотритесь еще раз. Надписи «Флорида» вы нигде не увидите.

Уоллес: Но на карте-то все ясно видно.

Путин: Она просто летит над восточным побережьем. Нет, нет и еще раз нет — ничего такого на карте нет. Просто посмотрите еще раз, и хватит уже пугать свой народ выдуманными угрозами. А вообще, хотите, я вам просто подарю сам ролик?

В ролике, предоставленном «Си-эн-эн», явственно видно побережье Флориды, особенно залив Тампа Бэй в западной части побережья и озеро Окичоби в правом нижнем углу.


Если ракеты летят над восточным побережьем, то как они могут быть не направлены на США?
Ну а отмазка "если не написано "Флорида", значит это не Флорида" - это вообще для людей с одной извилиной от фуражки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:52

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Радуюсь, конечно. Чем больше рашка потратит на всякую фигню - тем меньше у нее останется на куролесение в Украине.


Ну значит всё правильно в России сделали.
Чиновники ФИФА рады, русские рады, и даже ненавидящие Россию рады.
Проигравших нет. :)


Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?
.


Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.
А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.
- ЧМ прошел в России
- все команды приехали
- ЧМ прошел без происшествий и терактов
- организация была на высоте
- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ
- политического бойкота тоже не случилось
- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.

И наоборот, всё на что мрияли и надеялись украинские "патриоты" не случилось.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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