Додано: Сер 18 лип, 2018 20:40

Все чем запомнился чемпионат для всего мира - вседоступностью до пошлости расейских баб, которых имели все кому надо и кому не надо. На самом деле это куда более важный показатель всех рисованных показателей и статистики о реальном положения дел - когда женщины готовы вешаться и ложиться под любого с НЕ рос паспортом , лишь бы иметь перспективу свалить из этого мордора.И второе - великолепный промоушен "Слава Украине". За 27 лет ни одной украинской власти не удавалось настолько популяризировать Украину как это было сделано на чемпионате мира причем фактически за российские деньги.Ну а на рассее все возвращается на круги своя - еще не успел закончиться чемп как "величие" поплыло - все как обычно - распилили очередные деньги расейских терпил и "всем спасибо , всем свободны".