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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:10

Shram, а вы тот самый значит, который без кавычек. кхе-кхе.

История со "Слава Украине!" очень хорошо показала, что "мышебратья" это самое ласковое слово, которым можно назвать наших северных соседей и их лизоблюдов.
Лично меня чуть не стошнило после просмотра отрывков нескольких роСС ток-шоу посвященных этому событию. Мерзость на гос уровне.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:40

Re: Імперські амбіції сусіда

Все чем запомнился чемпионат для всего мира - вседоступностью до пошлости расейских баб, которых имели все кому надо и кому не надо. На самом деле это куда более важный показатель всех рисованных показателей и статистики о реальном положения дел - когда женщины готовы вешаться и ложиться под любого с НЕ рос паспортом , лишь бы иметь перспективу свалить из этого мордора.
Зображення

И второе - великолепный промоушен "Слава Украине". За 27 лет ни одной украинской власти не удавалось настолько популяризировать Украину как это было сделано на чемпионате мира причем фактически за российские деньги.


Ну а на рассее все возвращается на круги своя - еще не успел закончиться чемп как "величие" поплыло - все как обычно - распилили очередные деньги расейских терпил и "всем спасибо , всем свободны".

Зображення
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:47

  Shram написав:
  Sommer написав:Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?
.


Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.
А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.
- ЧМ прошел в России
- все команды приехали
- ЧМ прошел без происшествий и терактов
- организация была на высоте
- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ
- политического бойкота тоже не случилось
- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.


Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это" :mrgreen:

  Shram написав:И наоборот, всё на что мрияли и надеялись украинские "патриоты" не случилось.


А на что надеялись? Озвучь список со ссылками на рашкинские СМИ. Мне для коллекции пригодится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:51

Это просто праздник какой-то

Такого я не ожидал.

Смотрим за руками: на встрече с Трампом вовочка озвучивает:
http://kremlin.ru/events/president/news/58017
деловые партнёры господина Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиардов долларов, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединённых Штатах, но деньги эти в Соединённые Штаты перевели: 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчётах присутствуют. 400 миллионов направили.


И после того, как все охренели, осетра пришлось сильно урезать:
https://www.rbc.ru/society/17/07/2018/5b4e1fba9a794718695f700a
при этом на счета Демократической партии США из этих денег незаконно «было переведено как минимум $400 тыс.», а не $400 млн, как днем ранее заявил Путин.


Подумаешь, на три нуля в сумме ошибся, какие мелочи. :mrgreen:
Интересно, через какое время выяснится, что и про отчеты он соврал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:43

Sommer
Вы перед тем, как постить, хотя бы читали то, что постите:
Куренной также добавил, что «президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера». «Не $400 млн, а $400 тыс.», — подчеркнул представитель ведомства.

https://www.rbc.ru/society/17/07/2018/5 ... 18695f700a
Или вы мазохист и вам нравится, когда вас тыкают носом в то дерьмо, которое вы цитируете?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:47

Дума приняла в первом чтении закон о пенсионной реформе. В заявленных ранее параметрах - для женщин возраст увеличивается на 8 лет, для мужчин - на 5.
...вот в Крыму обрадуются :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:53

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае включения Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил сегодня в ходе встречи с послами и постпредами России.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:29

  yanyura написав:Sommer
Вы перед тем, как постить, хотя бы читали то, что постите:
Куренной также добавил, что «президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера». «Не $400 млн, а $400 тыс.», — подчеркнул представитель ведомства.

https://www.rbc.ru/society/17/07/2018/5 ... 18695f700a
Или вы мазохист и вам нравится, когда вас тыкают носом в то дерьмо, которое вы цитируете?


В чем неправда? Или вовочка настолько впал в маразм, что ему примерещились лишние три нуля в цифре, которую он процитировал 2 раза?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:30

  Pupsik написав:Дума приняла в первом чтении закон о пенсионной реформе. В заявленных ранее параметрах - для женщин возраст увеличивается на 8 лет, для мужчин - на 5.
...вот в Крыму обрадуются :mrgreen:


Хотели "пенсии как в РФ"? Получите. Вместе со всеми остальными прелестями, типа "пенсии увеличись в 2 раза, цены - в три".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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