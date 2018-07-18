Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram, а вы тот самый значит, который без кавычек. кхе-кхе.
История со "Слава Украине!" очень хорошо показала, что "мышебратья" это самое ласковое слово, которым можно назвать наших северных соседей и их лизоблюдов. Лично меня чуть не стошнило после просмотра отрывков нескольких роСС ток-шоу посвященных этому событию. Мерзость на гос уровне.
Sommer написав:Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл? .
Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы. А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены. - ЧМ прошел в России - все команды приехали - ЧМ прошел без происшествий и терактов - организация была на высоте - иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ - политического бойкота тоже не случилось - русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.
Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это"
Shram написав:И наоборот, всё на что мрияли и надеялись украинские "патриоты" не случилось.
А на что надеялись? Озвучь список со ссылками на рашкинские СМИ. Мне для коллекции пригодится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
деловые партнёры господина Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиардов долларов, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединённых Штатах, но деньги эти в Соединённые Штаты перевели: 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчётах присутствуют. 400 миллионов направили.