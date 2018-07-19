Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 84858687 Додано: П'ят 20 лип, 2018 06:56 Sommer Главное в Украине с пенсиями все в полном порядке. ceba Повідомлень: 2868 З нами з: 12.03.16 Подякував: 80 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:53 Sommer написав: Shram написав: Sommer написав: Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?

. Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?



Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.

А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.

- ЧМ прошел в России

- все команды приехали

- ЧМ прошел без происшествий и терактов

- организация была на высоте

- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ

- политического бойкота тоже не случилось

- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.

Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.- ЧМ прошел в России- все команды приехали- ЧМ прошел без происшествий и терактов- организация была на высоте- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ- политического бойкота тоже не случилось- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.



Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это"

Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это"



Заклинания это у вас.

Тут изложены лишь факты.

Хотя вы можете привести факты из своей альтернативной страусиной действительности.

Что там у вас?

ЧМ отняли у России?

Нац.команды объявили бойкот по типу Олимпиады-80?

Стадионы рухнули на головы болельщикам?

Озверелые русские фаны массово избивали иностранцев?

Президенты Франции и Хорватии вместо финала ЧМ поехали полоть картошку?



Вы понимаете что своей отрицающей реальность позицией вы лишь усиливаете действие пропаганды России?

Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман. Бац - и мост построен.

Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.



Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.

Бац - ЧМ проходит, и все приезжают, и всё нормально.

Вывод - Россия не в изоляции, а Запад плевать хотел на Украину.



И таких примеров ещё десяток можно набрать. Когда укроСМИ и "патриоты" отрицая очевидное, лишь помогают России и выставляют на смех позиции Украины.

Зачем вы льете воду на мельницу врага? Заклинания это у вас.Тут изложены лишь факты.Хотя вы можете привести факты из своей альтернативной страусиной действительности.Что там у вас?ЧМ отняли у России?Нац.команды объявили бойкот по типу Олимпиады-80?Стадионы рухнули на головы болельщикам?Озверелые русские фаны массово избивали иностранцев?Президенты Франции и Хорватии вместо финала ЧМ поехали полоть картошку?Вы понимаете что своей отрицающей реальность позицией вы лишь усиливаете действие пропаганды России?Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман. Бац - и мост построен.Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.Бац - ЧМ проходит, и все приезжают, и всё нормально.Вывод - Россия не в изоляции, а Запад плевать хотел на Украину.И таких примеров ещё десяток можно набрать. Когда укроСМИ и "патриоты" отрицая очевидное, лишь помогают России и выставляют на смех позиции Украины.Зачем вы льете воду на мельницу врага? Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2250 З нами з: 26.03.16 Подякував: 108 раз. Подякували: 681 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:30 Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.



П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С) Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2988 З нами з: 07.06.12 Подякував: 688 раз. Подякували: 688 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 84858687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Pupsik і 0 гостейМодератори: Ірина_