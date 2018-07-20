Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:53

Sommer написав: Shram написав: Sommer написав: Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?

. Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?



Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.

А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.

- ЧМ прошел в России

- все команды приехали

- ЧМ прошел без происшествий и терактов

- организация была на высоте

- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ

- политического бойкота тоже не случилось

- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.

Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.- ЧМ прошел в России- все команды приехали- ЧМ прошел без происшествий и терактов- организация была на высоте- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ- политического бойкота тоже не случилось- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.



Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это"

Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это"

Заклинания это у вас.Тут изложены лишь факты.Хотя вы можете привести факты из своей альтернативной страусиной действительности.Что там у вас?ЧМ отняли у России?Нац.команды объявили бойкот по типу Олимпиады-80?Стадионы рухнули на головы болельщикам?Озверелые русские фаны массово избивали иностранцев?Президенты Франции и Хорватии вместо финала ЧМ поехали полоть картошку?Вы понимаете что своей отрицающей реальность позицией вы лишь усиливаете действие пропаганды России?Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман. Бац - и мост построен.Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.Бац - ЧМ проходит, и все приезжают, и всё нормально.Вывод - Россия не в изоляции, а Запад плевать хотел на Украину.И таких примеров ещё десяток можно набрать. Когда укроСМИ и "патриоты" отрицая очевидное, лишь помогают России и выставляют на смех позиции Украины.Зачем вы льете воду на мельницу врага?