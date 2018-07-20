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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 06:56

Sommer Главное в Украине с пенсиями все в полном порядке.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:53

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:Правильно-правильно, какое там у вас заклинание... путявсехпереиграл?
.


Можно конечно залезть под одеяло и отрицать реальность, как это делают многие украинцы.
А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.
- ЧМ прошел в России
- все команды приехали
- ЧМ прошел без происшествий и терактов
- организация была на высоте
- иностранные болельщики и СМИ высоко оценили уровень проведения ЧМ
- политического бойкота тоже не случилось
- русская команда выпрыгнула из штанов пробившись на высокое место.


Мне эти заклинания напоминают бессмертное "прошла зима, настало лето - спасибо партии за это" :mrgreen:


Заклинания это у вас.
Тут изложены лишь факты.
Хотя вы можете привести факты из своей альтернативной страусиной действительности.
Что там у вас?
ЧМ отняли у России?
Нац.команды объявили бойкот по типу Олимпиады-80?
Стадионы рухнули на головы болельщикам?
Озверелые русские фаны массово избивали иностранцев?
Президенты Франции и Хорватии вместо финала ЧМ поехали полоть картошку?

Вы понимаете что своей отрицающей реальность позицией вы лишь усиливаете действие пропаганды России?
Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман. Бац - и мост построен.
Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.

Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.
Бац - ЧМ проходит, и все приезжают, и всё нормально.
Вывод - Россия не в изоляции, а Запад плевать хотел на Украину.

И таких примеров ещё десяток можно набрать. Когда укроСМИ и "патриоты" отрицая очевидное, лишь помогают России и выставляют на смех позиции Украины.
Зачем вы льете воду на мельницу врага?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:30

Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.

П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:49

  Shram написав:А можно признать что все задачи которые ставил Путин при ставке на ЧМ были выполнены.
- ЧМ прошел в России


Все чем запомнился чемпионат для всего мира - вседоступностью до пошлости
расейских баб, которых имели все кому надо и кому не надо. На самом деле
это куда более важный показатель всех рисованных показателей и статистики о
реальном положения дел - когда женщины готовы вешаться на любого с НЕ рос паспортом , лишь бы иметь перспективу свалить из этого мордора.

И второе - великолепный промоушен "Слава Украине". За 27 лет ни
одной украинской власти не удавалось настолько популяризировать Украину как
это было сделано на чемпионате мира причем фактически за российские деньги.

Вот реальные задачи с которыми справился чемпионат и чем он запомнится.

Ну а на рассее все возвращается на круги своя - еще не успел закончиться
чемп как "величие" поплыло после первого дождя - все как обычно - распилили очередные деньги расейских терпил и "всем спасибо , всем свободны". Вот и вся "перемога".

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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:13

Re: Імперські амбіції сусіда

Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:12

Re: Імперські амбіції сусіда

И кстати еще , о "достигнутых" результатах чемпионата - на следующий день после того как французы выиграли кубок и чемпионат завершился :

Франция объявила о закрытии своего торгового представительства в России

Причиной такого решения французских властей стало ухудшение условий работы в России, пояснили в дипмиссии республики

Власти Франции приняли решение закрыть Службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства Франции в Москве.

Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства. Это, подчеркнули в посольстве, поставило точку в длительных переговорах двух стран по вопросу статуса ​Business France. Согласно законодательству Франции, бюро является «неотъемлемой частью дипломатической структуры».


опять выбросили на ветер миллиарды, а осадочек остался, и раша по прежнему страна - вор, террорист и изгой
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:01

  Shram написав:Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман.


См. ниже про "все украинские СМИ".

  Shram написав:Бац - и мост построен.
Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.


Ага. Если считать Нидерланды и Китай частью рашки, то да - есть у нее передовые технологии. :mrgreen:

  Shram написав:Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.


И теперь - давай ссылки! Ссылки давай! А то волгарям на слово веры нету. :mrgreen:
Я даже не потребую на "все украинские СМИ", хватит пяти топовых: лиги, лб, нв, фокуса и так и быть корреспондента.

Сможешь? Потому что есть у меня подозрения, что ты просто повторяешь пропаганду рашкинских "СМИ".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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