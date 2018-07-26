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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:53
Заклинания это у вас.
Тут изложены лишь факты.
Хотя вы можете привести факты из своей альтернативной страусиной действительности.
Что там у вас?
ЧМ отняли у России?
Нац.команды объявили бойкот по типу Олимпиады-80?
Стадионы рухнули на головы болельщикам?
Озверелые русские фаны массово избивали иностранцев?
Президенты Франции и Хорватии вместо финала ЧМ поехали полоть картошку?
Вы понимаете что своей отрицающей реальность позицией вы лишь усиливаете действие пропаганды России?
Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман. Бац - и мост построен.
Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.
Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.
Бац - ЧМ проходит, и все приезжают, и всё нормально.
Вывод - Россия не в изоляции, а Запад плевать хотел на Украину.
И таких примеров ещё десяток можно набрать. Когда укроСМИ и "патриоты" отрицая очевидное, лишь помогают России и выставляют на смех позиции Украины.
Зачем вы льете воду на мельницу врага?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:30
Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:49
Все чем запомнился чемпионат для всего мира - вседоступностью до пошлости
расейских баб, которых имели все кому надо и кому не надо. На самом деле
это куда более важный показатель всех рисованных показателей и статистики о
реальном положения дел - когда женщины готовы вешаться на любого с НЕ рос паспортом , лишь бы иметь перспективу свалить из этого мордора.
И второе - великолепный промоушен "Слава Украине". За 27 лет ни
одной украинской власти не удавалось настолько популяризировать Украину как
это было сделано на чемпионате мира причем фактически за российские деньги.
Вот реальные задачи с которыми справился чемпионат и чем он запомнится.
Ну а на рассее все возвращается на круги своя - еще не успел закончиться
чемп как "величие" поплыло после первого дождя - все как обычно - распилили очередные деньги расейских терпил и "всем спасибо , всем свободны". Вот и вся "перемога".
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:13
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:12
Re: Імперські амбіції сусіда
И кстати еще , о "достигнутых" результатах чемпионата - на следующий день после того как французы выиграли кубок и чемпионат завершился :
опять выбросили на ветер миллиарды, а осадочек остался, и раша по прежнему страна - вор, террорист и изгой
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:01
См. ниже про "все украинские СМИ".
Ага. Если считать Нидерланды и Китай частью рашки, то да - есть у нее передовые технологии.
И теперь - давай ссылки! Ссылки давай! А то волгарям на слово веры нету.
Я даже не потребую на "все украинские СМИ", хватит пяти топовых: лиги, лб, нв, фокуса и так и быть корреспондента.
Сможешь? Потому что есть у меня подозрения, что ты просто повторяешь пропаганду рашкинских "СМИ".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:10
Без обид, но Вы преувеличиваете эту тему. Зайдите на украинские, российские сайты знакомств, кроме секс-профи, десятки тысяч женщин ищут свою вторую половину, это реальная психологическая проблема. И обычно национальность не играет никакой роли.
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:32
Політдиректори України, Німеччини, Франції та Росії на зустрічі у Берліні домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції на Донбасі.
Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:47
Я, конечно, все понимаю - но скоро уже неделя поисков, хочу поинтересоваться, как успехи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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