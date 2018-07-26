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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:48
Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
И как, развернулись?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:30
Sommer написав: Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
И как, развернулись?
Неа...Мюллер Трампа замел! Дело шьет! )))
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:31
Pupsik написав: Sommer написав: Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
И как, развернулись?
Неа...Мюллер Трампа замел! Дело шьет! )))
Опять не везет энергетической сверхдержаве...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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