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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:48

  Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.

П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)


И как, развернулись?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:30

  Sommer написав:
  Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.

П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)


И как, развернулись?


Неа...Мюллер Трампа замел! Дело шьет! )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:31

  Pupsik написав:
  Sommer написав:
  Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.

П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)


И как, развернулись?


Неа...Мюллер Трампа замел! Дело шьет! )))


Опять не везет энергетической сверхдержаве...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:50

""Армата", по всей видимости, всё. Государство не готово платить 5 миллионов евро за сырой недоработанный танк, который, в общем-то, так и непонятно - для чего" (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:17

  Pupsik написав:""Армата", по всей видимости, всё. Государство не готово платить 5 миллионов евро за сырой недоработанный танк, который, в общем-то, так и непонятно - для чего" (С)
Для смикання на параді тягачем ,аж 10шт.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:25

  Pupsik написав:""Армата", по всей видимости, всё. Государство не готово платить 5 миллионов евро за сырой недоработанный танк, который, в общем-то, так и непонятно - для чего" (С)

Опять что-то пошло не так, вначале отказались от ПАК-ФА (который суперпупер истребитель сверхпятого поколения), теперь от Арматы...

Что из вундервафлей на очереди? "Ангара"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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