|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:48
Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
И как, развернулись?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 20:30
Sommer написав: Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
И как, развернулись?
Неа...Мюллер Трампа замел! Дело шьет! )))
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 2994
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:31
Pupsik написав: Sommer написав: Pupsik написав:Блумберг сообщил, что на переговорах Трампа с Путиным последний предложил провести референдум на Донбассе о его дальнейшей судьбе.
П.С. Это предложение по референдуму – фактически предложение к США сменить всё отношение к войне и начать рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Развернуться на 180 градусов. (С)
И как, развернулись?
Неа...Мюллер Трампа замел! Дело шьет! )))
Опять не везет энергетической сверхдержаве...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:50
""Армата", по всей видимости, всё. Государство не готово платить 5 миллионов евро за сырой недоработанный танк, который, в общем-то, так и непонятно - для чего" (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 2994
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:17
Pupsik написав:
""Армата", по всей видимости, всё. Государство не готово платить 5 миллионов евро за сырой недоработанный танк, который, в общем-то, так и непонятно - для чего" (С)
Для смикання на параді тягачем ,аж 10шт.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1724
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:25
Pupsik написав:
""Армата", по всей видимости, всё. Государство не готово платить 5 миллионов евро за сырой недоработанный танк, который, в общем-то, так и непонятно - для чего" (С)
Опять что-то пошло не так, вначале отказались от ПАК-ФА (который суперпупер истребитель сверхпятого поколения), теперь от Арматы...
Что из вундервафлей на очереди? "Ангара"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:36
Sommer написав: Sommer написав: Shram написав:
Три года все украинские СМИ талдычили, что мост построить невозможно, что у России нет таких технологий, что это всё лишь обман.
См. ниже про "все украинские СМИ".
Shram написав:
Бац - и мост построен.
Вывод - получается что Россия сделала невозможное, у у неё есть передовые технологии.
Ага. Если считать Нидерланды и Китай частью рашки, то да - есть у нее передовые технологии.
Shram написав:
Три года все украинские СМИ талдычили что ЧМ у России отнимут , что будет бойкот так как Запад наши союзники, что Россия в изоляции, что страна нерукопожатна.
И теперь - давай ссылки! Ссылки давай! А то волгарям на слово веры нету.
Я даже не потребую на "все украинские СМИ", хватит пяти топовых: лиги, лб, нв, фокуса и так и быть корреспондента.
Сможешь? Потому что есть у меня подозрения, что ты просто повторяешь пропаганду рашкинских "СМИ".
Я, конечно, все понимаю - но скоро уже неделя поисков, хочу поинтересоваться, как успехи.
Я в третий раз напомню, но подозреваю, что исходное мое предположение было верно... нам просто транслировали рашкинскую пропаганду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|