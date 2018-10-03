Surfer написав:

. То есть то что теоретически его построить можно, вопрос в полноценой его эксплуатации и долговечности. Речь не в терминологии а сути. Которую знают в том числе те кто строил нынешний мост уже после аннексии. Суть в том что его нельзя полноценно эксплуатировать, об этом знают те кто его строил, поэтому не пускают даже грузовой транспорт, который по прежнему переправляют паромами.