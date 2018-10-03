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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 14:01

  Sommer написав:
Больше подобных достижений, больше! Пожалуйста, быстрее бегите по граблям СССР, который тратил миллиарды на оборонку, быстрее!


Лучше так, чем то что делает на сегодня Украина - собирает со всего мира списанный хлам, и загоняет свое государство и население в долг, чтобы развивать американских, французских, немецких и прочих производителей.
При этом свои заводы сидят без заказов, а рабочие разбегаются из страны во все стороны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 15:04

Re: Імперські амбіції сусіда

  Shram написав:Лучше так, чем то что делает на сегодня Украина - собирает со всего мира списанный хлам, и загоняет свое государство и население в долг, чтобы развивать американских, французских, немецких и прочих производителей.
Не болтайте чепухой.
Или где-то можно вашу аналитику по этим вопросам почитать?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 18:17

Во время встречи между Варфоломеем и Кириллом, которая длилась примерно три часа, два предстоятели обсудили все вопросы относительно различии и разногласии между двух церквей, и между прочим вопрос отсутствия Русской Церквы от Священного и Великого Синода Крита, а также ее взгляды и позиции по вопросу межцерковных отношении и меж-христианского диалога.

https://orthodoxia.info/news/эксклюзив-диалог-варфоломея-кирилла/
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:30

  Surfer написав:. То есть то что теоретически его построить можно, вопрос в полноценой его эксплуатации и долговечности. Речь не в терминологии а сути. Которую знают в том числе те кто строил нынешний мост уже после аннексии. Суть в том что его нельзя полноценно эксплуатировать, об этом знают те кто его строил, поэтому не пускают даже грузовой транспорт, который по прежнему переправляют паромами.


Контрольно-досмотровые построены, с 1 октября грузовое движение по мосту открыто.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:15

  Shram написав:
  Sommer написав:
Больше подобных достижений, больше! Пожалуйста, быстрее бегите по граблям СССР, который тратил миллиарды на оборонку, быстрее!


Лучше так, чем то что делает на сегодня Украина - собирает со всего мира списанный хлам, и загоняет свое государство и население в долг, чтобы развивать американских, французских, немецких и прочих производителей.


Да, конечно же, в рашке ничего такого не творится, там обеспечивают себя на все 100%.

Особенно показателен часто вспоминаемый суперджет, который так и не довели хотя бы до 50% локализации. :mrgreen:

  Shram написав:При этом свои заводы сидят без заказов, а рабочие разбегаются из страны во все стороны.


А вот тут ты уже открыто врешь. Ну да ладно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:19

Смотрим на военные достижения:
https://www.interfax.ru/world/631218
"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - цитирует Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.
...
По его мнению, российская контртеррористическая операция в Сирии доказала, что "мы научились воевать".


1. Потерять 8 самолетов, 7 вертолетов воюя против повстанцев, у которых ПВО нет вообще... это достижение.
2. Что значит "возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля"? Учета не ведется, сенатор не знает цифр? Или знает, но врёт? :)
3. Ну и явно не посчитали вагнеровцев, покрошенных американцами.

Если это называется "научились воевать"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:25

Нефть Brent 83,64
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
ВОТ ЭТО-САМАЯ ГЛАВНАЯ АМБИЦИЯ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:45

  Волгарь написав:Нефть Brent 83,64
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
ВОТ ЭТО-САМАЯ ГЛАВНАЯ АМБИЦИЯ


Черт возьми, это прекрасно. Яркий представитель "сверхдержавы" открыто признается, что самая главная амбиция - это нефть.

Воистину бензоколонка. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:47

"Мародеры вывозят из оккупированных районов Луганской области стройматериалы из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома" (С)
vovikhan1991
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