Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Больше подобных достижений, больше! Пожалуйста, быстрее бегите по граблям СССР, который тратил миллиарды на оборонку, быстрее!
Лучше так, чем то что делает на сегодня Украина - собирает со всего мира списанный хлам, и загоняет свое государство и население в долг, чтобы развивать американских, французских, немецких и прочих производителей. При этом свои заводы сидят без заказов, а рабочие разбегаются из страны во все стороны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Лучше так, чем то что делает на сегодня Украина - собирает со всего мира списанный хлам, и загоняет свое государство и население в долг, чтобы развивать американских, французских, немецких и прочих производителей.
Не болтайте чепухой. Или где-то можно вашу аналитику по этим вопросам почитать?
Во время встречи между Варфоломеем и Кириллом, которая длилась примерно три часа, два предстоятели обсудили все вопросы относительно различии и разногласии между двух церквей, и между прочим вопрос отсутствия Русской Церквы от Священного и Великого Синода Крита, а также ее взгляды и позиции по вопросу межцерковных отношении и меж-христианского диалога.
Surfer написав:. То есть то что теоретически его построить можно, вопрос в полноценой его эксплуатации и долговечности. Речь не в терминологии а сути. Которую знают в том числе те кто строил нынешний мост уже после аннексии. Суть в том что его нельзя полноценно эксплуатировать, об этом знают те кто его строил, поэтому не пускают даже грузовой транспорт, который по прежнему переправляют паромами.
Контрольно-досмотровые построены, с 1 октября грузовое движение по мосту открыто.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав: Больше подобных достижений, больше! Пожалуйста, быстрее бегите по граблям СССР, который тратил миллиарды на оборонку, быстрее!
Лучше так, чем то что делает на сегодня Украина - собирает со всего мира списанный хлам, и загоняет свое государство и население в долг, чтобы развивать американских, французских, немецких и прочих производителей.
Да, конечно же, в рашке ничего такого не творится, там обеспечивают себя на все 100%.
Особенно показателен часто вспоминаемый суперджет, который так и не довели хотя бы до 50% локализации.
Shram написав:При этом свои заводы сидят без заказов, а рабочие разбегаются из страны во все стороны.
А вот тут ты уже открыто врешь. Ну да ладно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - цитирует Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии. ... По его мнению, российская контртеррористическая операция в Сирии доказала, что "мы научились воевать".
1. Потерять 8 самолетов, 7 вертолетов воюя против повстанцев, у которых ПВО нет вообще... это достижение. 2. Что значит "возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля"? Учета не ведется, сенатор не знает цифр? Или знает, но врёт? 3. Ну и явно не посчитали вагнеровцев, покрошенных американцами.
Если это называется "научились воевать"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...