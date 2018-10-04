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Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российский посол уже вызван в голландское министерство иностранных дел в связи с обвинениями.
13 апреля Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге, заявила на пресс-конференции министр обороны страны Анк Бейлевелд.
В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.
Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.
Честно, я не специалист по кибератакам, но мне как чайнику в этих вопросах непонятно, зачем для кибератаки в Голландию приезжать? Наверное, голландцы выявили вмешательство в систему, а эти четверо были на примете как возможные сотрудники ГРУ, вот их и выслали.