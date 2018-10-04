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Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российский посол уже вызван в голландское министерство иностранных дел в связи с обвинениями.
13 апреля Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге, заявила на пресс-конференции министр обороны страны Анк Бейлевелд.
В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.
Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.
Честно, я не специалист по кибератакам, но мне как чайнику в этих вопросах непонятно, зачем для кибератаки в Голландию приезжать? Наверное, голландцы выявили вмешательство в систему, а эти четверо были на примете как возможные сотрудники ГРУ, вот их и выслали.
Sommer написав:Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.
Честно, я не специалист по кибератакам, но мне как чайнику в этих вопросах непонятно, зачем для кибератаки в Голландию приезжать?
Там в статье все описано - поставили возле здания автомобиль с аппаратурой, чтобы влезть в местную wifi сеть.
Это сложно сделать без приезда на место, особенно если в организации хотя бы минимальные требования к безопасности.
Не знаю, недавно читал в СМИ, что хакеры через обогреватель в аквариуме подключенный к системе Умный дом, в офисе одной крупной фирмы, скачали кучу бизнес-информации. Как то вообще из ГРУшных хакеров тут клоунов делают, а они не приезжая в США вторгались в их избирательную систему между прочим, гораздо более защищенную, чем офис организации.
Ааа, почитал по этой теме повнимательнец, упс, какой то стеб что ли, кроме пары ноутбуков, у хакеров конфисковали 9 телефонов, в том числе 5 внимание кнопочных, судя по внешнему виду на фото из начала нулевых годов, и чек из такси от штаб квартиры ГРУ в Москве до Аэропорта. Луи де Фюнес отдыхает, прямо напрашиваются кадры из американских фильмов времен холодной войны про тупых русских)))