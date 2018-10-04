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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:10

Завалили еще одну операцию

https://www.bbc.com/russian/news-45743752
Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российский посол уже вызван в голландское министерство иностранных дел в связи с обвинениями.

13 апреля Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге, заявила на пресс-конференции министр обороны страны Анк Бейлевелд.

В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.


Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:29

  Sommer написав:Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.


Честно, я не специалист по кибератакам, но мне как чайнику в этих вопросах непонятно, зачем для кибератаки в Голландию приезжать?
Наверное, голландцы выявили вмешательство в систему, а эти четверо были на примете как возможные сотрудники ГРУ, вот их и выслали.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:47

  freeze написав:
  Sommer написав:Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.


Честно, я не специалист по кибератакам, но мне как чайнику в этих вопросах непонятно, зачем для кибератаки в Голландию приезжать?


Там в статье все описано - поставили возле здания автомобиль с аппаратурой, чтобы влезть в местную wifi сеть.

Это сложно сделать без приезда на место, особенно если в организации хотя бы минимальные требования к безопасности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:04

Re: Імперські амбіції сусіда

Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Ждем обьяснений, что эти четыре россиянина неуиноуны и приехали в Голландию ради группового... развлечения.


Честно, я не специалист по кибератакам, но мне как чайнику в этих вопросах непонятно, зачем для кибератаки в Голландию приезжать?


Там в статье все описано - поставили возле здания автомобиль с аппаратурой, чтобы влезть в местную wifi сеть.

Это сложно сделать без приезда на место, особенно если в организации хотя бы минимальные требования к безопасности.


Не знаю, недавно читал в СМИ, что хакеры через обогреватель в аквариуме подключенный к системе Умный дом, в офисе одной крупной фирмы, скачали кучу бизнес-информации. Как то вообще из ГРУшных хакеров тут клоунов делают, а они не приезжая в США вторгались в их избирательную систему между прочим, гораздо более защищенную, чем офис организации.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:37

  freeze написав:
Sommer написав:Там в статье все описано - поставили возле здания автомобиль с аппаратурой, чтобы влезть в местную wifi сеть.

Это сложно сделать без приезда на место, особенно если в организации хотя бы минимальные требования к безопасности.


Не знаю, недавно читал в СМИ, что хакеры через обогреватель в аквариуме подключенный к системе Умный дом, в офисе одной крупной фирмы, скачали кучу бизнес-информации.


Крупная фирма и международная организация (тем более занимающаяся критическими вопросами) - это две большие разницы.

  freeze написав:Как то вообще из ГРУшных хакеров тут клоунов делают, а они не приезжая в США вторгались в их избирательную систему между прочим, гораздо более защищенную, чем офис организации.


Вот это очень опрометчивое заявление. :mrgreen:

Пока они были непуганные, у них там дыры на дырах были.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:42

Re: Імперські амбіції сусіда

Ааа, почитал по этой теме повнимательнец, упс, какой то стеб что ли, кроме пары ноутбуков, у хакеров конфисковали 9 телефонов, в том числе 5 внимание кнопочных, судя по внешнему виду на фото из начала нулевых годов, и чек из такси от штаб квартиры ГРУ в Москве до Аэропорта. Луи де Фюнес отдыхает, прямо напрашиваются кадры из американских фильмов времен холодной войны про тупых русских)))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:39

  freeze написав:Ааа, почитал по этой теме повнимательнец, упс, какой то стеб что ли, кроме пары ноутбуков, у хакеров конфисковали 9 телефонов, в том числе 5 внимание кнопочных, судя по внешнему виду на фото из начала нулевых годов, и чек из такси от штаб квартиры ГРУ в Москве до Аэропорта. Луи де Фюнес отдыхает, прямо напрашиваются кадры из американских фильмов времен холодной войны про тупых русских)))


Ну все, раскрыли козни госдепа, ведь лучшие в мире разведчики ГРУ не могут так себя вести! Там ведь все сплошь такие проффесионалы, что Джеймсы Бонды плачут в сторонке!

Это, конечно, если забыть гру-шные прощелки в Англии, Катаре, США, Украине, Черногории... :wink:
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 04 жов, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:41

Опять что-то пошло не так

https://lenta.ru/news/2018/10/04/su/
Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за санкций США в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.


Как там говорили? Санкции ни на что не влияют?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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