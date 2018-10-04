Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российский посол уже вызван в голландское министерство иностранных дел в связи с обвинениями.



13 апреля Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге, заявила на пресс-конференции министр обороны страны Анк Бейлевелд.



В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.