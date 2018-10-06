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Российские СМИ заговорили о создании Российского союза с Беларусью в его составе и во главе с Путиным
На российском шовинистическом портале eadaily.com появилась статья, в которой говорится о том, каким образом Путин мог бы остаться у власти после 2024 года. Для этого ему необходимо создать на базе так называемого «союзного государства» Беларуси и России новое государство под названием «Российский союз», в составе которого будет и Беларусь.