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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 05:40

Росія анексувала Українську церкву: Константинополь провів дослідження щодо Томосу для України

https://24tv.ua/rosiya_aneksuvala_ukray ... 042842/amp
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:09

Российские СМИ заговорили о создании Российского союза с Беларусью в его составе и во главе с Путиным

На российском шовинистическом портале eadaily.com появилась статья, в которой говорится о том, каким образом Путин мог бы остаться у власти после 2024 года. Для этого ему необходимо создать на базе так называемого «союзного государства» Беларуси и России новое государство под названием «Российский союз», в составе которого будет и Беларусь.


https://nn.by/?c=ar&i=209170&lang=ru
avax
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:47

В восточные районы Дейр-эз-Зора и Маядин прибывают российские военнослужащие, иранские покидают эти территории.


Риски для кремля возрастают...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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