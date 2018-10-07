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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 05:40

Росія анексувала Українську церкву: Константинополь провів дослідження щодо Томосу для України

https://24tv.ua/rosiya_aneksuvala_ukray ... 042842/amp
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:09

Российские СМИ заговорили о создании Российского союза с Беларусью в его составе и во главе с Путиным

На российском шовинистическом портале eadaily.com появилась статья, в которой говорится о том, каким образом Путин мог бы остаться у власти после 2024 года. Для этого ему необходимо создать на базе так называемого «союзного государства» Беларуси и России новое государство под названием «Российский союз», в составе которого будет и Беларусь.


https://nn.by/?c=ar&i=209170&lang=ru
avax
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:47

В восточные районы Дейр-эз-Зора и Маядин прибывают российские военнослужащие, иранские покидают эти территории.


Риски для кремля возрастают...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 05:33

Известный российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину.С громким предупреждением Фейгин выступил в эфире телеканала "Прямой".Он обратил внимание на последнее скандальное заявление агрессора РФ Владимира Путина о готовности защищать интересы России любыми средствами. Фейгин констатировал, что на сегодняшний день в Кремле и всей РФ сложился высокий "уровень безумия". Из-за этого нельзя исключать варианта полномасштабного вторжения российских танков в Украину. На такой сценарий, по мнению правозащитника, Путин может пойти, если сочтет давление Запада угрозой для существования своего режима."Если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий "танков на Киев", то (теперь - ред.)... любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия нельзя", - предупредил Фейгин.С его слов, сейчас Путина сдерживает его ближайшее окружение. По мнению правозащитника, оно достаточно рационально, чтобы не дать агрессору пойти вразнос. Однако ситуация может стремительно поменяться.
vovikhan1991
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