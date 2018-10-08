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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 06 жов, 2018 05:40
Росія анексувала Українську церкву: Константинополь провів дослідження щодо Томосу для України
Додано: Нед 07 жов, 2018 11:09
Российские СМИ заговорили о создании Российского союза с Беларусью в его составе и во главе с Путиным
Додано: Нед 07 жов, 2018 14:47
В восточные районы Дейр-эз-Зора и Маядин прибывают российские военнослужащие, иранские покидают эти территории.
Риски для кремля возрастают...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 08 жов, 2018 05:33
Известный российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину.С громким предупреждением Фейгин выступил в эфире телеканала "Прямой".Он обратил внимание на последнее скандальное заявление агрессора РФ Владимира Путина о готовности защищать интересы России любыми средствами. Фейгин констатировал, что на сегодняшний день в Кремле и всей РФ сложился высокий "уровень безумия". Из-за этого нельзя исключать варианта полномасштабного вторжения российских танков в Украину. На такой сценарий, по мнению правозащитника, Путин может пойти, если сочтет давление Запада угрозой для существования своего режима."Если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий "танков на Киев", то (теперь - ред.)... любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия нельзя", - предупредил Фейгин.С его слов, сейчас Путина сдерживает его ближайшее окружение. По мнению правозащитника, оно достаточно рационально, чтобы не дать агрессору пойти вразнос. Однако ситуация может стремительно поменяться.
Додано: Пон 08 жов, 2018 21:06
Когда-то нам рассказывали, что "танки на Крым" и "танки на Донбасс" невероятные сценарии...
И кроме того "танки на Киев" в 2014-м были вполне вероятны.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 08 жов, 2018 23:19
Кто тут рассказывал про великих разведчиков?
Очередные похождения штирлицев
В военной разведке России, по некоторым данным, нашли виновного в провале ее сотрудников в Голландии
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 08 жов, 2018 23:36
Не, ну с этими клоунами понятно, но хваленые западные разведки такие же тупые как пробки, годами целое подразделение ГРУ ездило на задания с паспортами, отличавшимися на одну цифру, им без проблем давали визы, их не удивляло ни разу, что погранконтроль проходят один за одним люди с почти одинаковыми номерами паспортов, полные бездари, у охраняемого объекта даже камеру за пару фунтов не поставили.
Одна служба Моссад адекватная, остальные клоуны из голливудских фильмов.
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