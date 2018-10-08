Додано: Пон 08 жов, 2018 05:33

Известный российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину.С громким предупреждением Фейгин выступил в эфире телеканала "Прямой".Он обратил внимание на последнее скандальное заявление агрессора РФ Владимира Путина о готовности защищать интересы России любыми средствами. Фейгин констатировал, что на сегодняшний день в Кремле и всей РФ сложился высокий "уровень безумия". Из-за этого нельзя исключать варианта полномасштабного вторжения российских танков в Украину. На такой сценарий, по мнению правозащитника, Путин может пойти, если сочтет давление Запада угрозой для существования своего режима."Если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий "танков на Киев", то (теперь - ред.)... любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия нельзя", - предупредил Фейгин.С его слов, сейчас Путина сдерживает его ближайшее окружение. По мнению правозащитника, оно достаточно рационально, чтобы не дать агрессору пойти вразнос. Однако ситуация может стремительно поменяться.