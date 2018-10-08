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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:58

  Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.

Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:31

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.

Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?


Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  #<1 ... 9899100101
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