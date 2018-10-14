Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ. По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ. По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
По мнению аналитиков МВФ, рост ВВП России в 2019 году составит 1,8%. Корректировка составила 0,3 п.п. — ранее МВФ в своем июльском прогнозе оценивал рост валового продукта в России в следующем году в 1,5%
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин