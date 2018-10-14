Додано: Пон 15 жов, 2018 08:33

Pupsik написав: Shram написав: Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет



Супостат растет на 1,8% ...при наших 2,5% ...возмите еще во внимание оттяпаный Крым и Донбасс... Супостат растет на 1,8% ...при наших 2,5% ...возмите еще во внимание оттяпаный Крым и Донбасс...

Только их 1,8 будет намного побольше нашего 2,5...Простой подсчет:ВВП России в 2017 году вырос на 1,8 %.ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,1 %.Скажете ну вот, у Украины показатели лучше - скоро догоним и перегоним.Однако не стоит забывать про размеры экономики.ВВП России - 1500 млрд доллров (номинал). Рост 1,8 %. получается + 27 млрд долларов за год.Для сравненияВВП Украины - 110 млрд долларов (номинал). Рост 2,3%. получается + 2,3 млрд долларов за год.Разница между российской и украинской размерами экономик вырастет за это время уже более чем одну Украину ( один украинский ВВП за год)?.То есть сейчас разница между нашими экономиками 1390 млрд, а вырастет до 1518 млрд.То же самое можно посчитать с ВВП на душу населенияРоссия - 10200 долларов на человека (номинал). Рост 1,8 %. получается + 183 долларов за год.Украина - 2700 долларов на человека (номинал). Рост 2,1 %. получается + 57 долларов за год.За 5 лет , при данных темпах, ВВП росиянина вырастет до 11100, ВВП украинца до 3000 баксов.То есть, сейчас россиянин "богаче" украинца на 7500 долларов, а через пять лет станет "богаче" на 8100 долларов.