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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 99100101102>
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:58

  Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.

Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:31

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.

Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?


Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:37

Россия угрожает войной в случае автокефалии для Украинской православной церкви

https://begemot.media/news/rossiya-ugro ... j-tserkvi/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 06:30

Заседание Синода Вселенского патриархата завершено, решение по украинскому вопросу объявят 11 октября!
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:16

  Pupsik написав:Заседание Синода Вселенского патриархата завершено, решение по украинскому вопросу объявят 11 октября!


Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г.
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:58

Великобритания отказалась поставлять РФ субстанции для обезболивающих лекарств

Подробности здесь: см. https://tass.ru/ekonomika/5666706

Новость прошла почти незамеченной. Но это только ПОКА.

Представляете что начнется, когда это:

1) распространят на все без исключения виды лекарств

2) к Великобритании присоединится весь остальной цивилизованный мир
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 06:58

Відповідь кремля Англії ... :mrgreen: "Минпромторг внёс законопроект, согласно которому будет разрешено выращивать опиумный мак с целью получения опиатов для медицинской промышленности"(С).
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:00

  Pupsik написав:
  Волгарь написав:
  Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.

Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?


Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!


Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

По мнению аналитиков МВФ, рост ВВП России в 2019 году составит 1,8%. Корректировка составила 0,3 п.п. — ранее МВФ в своем июльском прогнозе оценивал рост валового продукта в России в следующем году в 1,5%
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:28

  Shram написав: Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет


Супостат растет на 1,8% ...при наших 2,5% ...возмите еще во внимание оттяпаный Крым и Донбасс...


п.с. сейчас будут вопли, что наши 2,5% ничто! против ихних 1,8% в абсолютных единицах :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:33

  Pupsik написав:
  Shram написав: Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет


Супостат растет на 1,8% ...при наших 2,5% ...возмите еще во внимание оттяпаный Крым и Донбасс...


Только их 1,8 будет намного побольше нашего 2,5...

Простой подсчет:
ВВП России в 2017 году вырос на 1,8 %.
ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,1 %.
Скажете ну вот, у Украины показатели лучше - скоро догоним и перегоним.

Однако не стоит забывать про размеры экономики.
ВВП России - 1500 млрд доллров (номинал). Рост 1,8 %. получается + 27 млрд долларов за год.
Для сравнения
ВВП Украины - 110 млрд долларов (номинал). Рост 2,3%. получается + 2,3 млрд долларов за год.

В реалиях например 5 лет,при данных темпах, Россия добавит + 140 млрд, а Украина + 10 млрд.
Разница между российской и украинской размерами экономик вырастет за это время уже более чем одну Украину ( один украинский ВВП за год)?.
То есть сейчас разница между нашими экономиками 1390 млрд, а вырастет до 1518 млрд.

То же самое можно посчитать с ВВП на душу населения
Россия - 10200 долларов на человека (номинал). Рост 1,8 %. получается + 183 долларов за год.
Украина - 2700 долларов на человека (номинал). Рост 2,1 %. получается + 57 долларов за год.
За 5 лет , при данных темпах, ВВП росиянина вырастет до 11100, ВВП украинца до 3000 баксов.
То есть, сейчас россиянин "богаче" украинца на 7500 долларов, а через пять лет станет "богаче" на 8100 долларов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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