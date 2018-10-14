Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ. По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ. По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
По мнению аналитиков МВФ, рост ВВП России в 2019 году составит 1,8%. Корректировка составила 0,3 п.п. — ранее МВФ в своем июльском прогнозе оценивал рост валового продукта в России в следующем году в 1,5%
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: Так агрессор, по тем же самым прогнозам, тоже растет
Супостат растет на 1,8% ...при наших 2,5% ...возмите еще во внимание оттяпаный Крым и Донбасс...
Только их 1,8 будет намного побольше нашего 2,5...
Простой подсчет: ВВП России в 2017 году вырос на 1,8 %. ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,1 %. Скажете ну вот, у Украины показатели лучше - скоро догоним и перегоним.
Однако не стоит забывать про размеры экономики. ВВП России - 1500 млрд доллров (номинал). Рост 1,8 %. получается + 27 млрд долларов за год. Для сравнения ВВП Украины - 110 млрд долларов (номинал). Рост 2,3%. получается + 2,3 млрд долларов за год.
В реалиях например 5 лет,при данных темпах, Россия добавит + 140 млрд, а Украина + 10 млрд. Разница между российской и украинской размерами экономик вырастет за это время уже более чем одну Украину ( один украинский ВВП за год)?. То есть сейчас разница между нашими экономиками 1390 млрд, а вырастет до 1518 млрд.
То же самое можно посчитать с ВВП на душу населения Россия - 10200 долларов на человека (номинал). Рост 1,8 %. получается + 183 долларов за год. Украина - 2700 долларов на человека (номинал). Рост 2,1 %. получается + 57 долларов за год. За 5 лет , при данных темпах, ВВП росиянина вырастет до 11100, ВВП украинца до 3000 баксов. То есть, сейчас россиянин "богаче" украинца на 7500 долларов, а через пять лет станет "богаче" на 8100 долларов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин