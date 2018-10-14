...о...я же говорил...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:34
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:43
Shram
как по мне...тут даже не очень важен порядок цифр...в ситуации когда наши "добрые" соседи орали, что Украины больше нет!
...а она оказывается не только есть...а еще и растет... а в относительных цифрах еще побыстей агрессора...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:52
Только такого роста недостаточно.
Чрезвычайно недостаточно.
Недостаточно ни для опережения России, ни для приближения к Европе, даже к её беднейшим членам.
По сути это восстановительный отскок после падения, который должен бы быть в 2015-16 годах, и должен был быть гораздо мощнее. Чего не случилось, из-за профуканных возможностей и популистских решений нашей власти.
Посмотрите какие прогнозы нам рисовали МВФ и прочие международные организации ранее, и какие у нас есть на самом деле.
Мы буксуем на месте, пока Европа, да и весь мир уходят вперед.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:57
рынок земли, цена на газ, приватизация убыточных госпредприятий...нужно время...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:07
Рынок земли в моратории и подвижек за 4 года ноль.
Цены на газ по-прежнему фиксированы и директивны, рынком даже не пахнет - за 4 года подвижек ноль.
Приватизация стоит на месте (ежегодные планы не выполняются и на 1%) - за 4 года не смогли продать даже самый нормальный актив - Одесский припортовый, причем цена на него упала уже более чем в 10 раз.
И так далее..
За 4 года ни сделано ничего, окромя дерибана и распила.
Этим хоть давай время, хоть не давай - один фиг ничего не делают, только громкие речи и мечты про гиперлупы, инвесторов и шелковые пути.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:31
А кто может изменить ситуацию в Украине к лучшему?! Мужчина с косой или женщина с косой?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:10
Нужны новые люди, не Юля, не Сеня, не Петя, не Беня не прочие из этой тусовки (а это всё одна тусовка).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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