Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

...о...я же говорил...

как по мне...тут даже не очень важен порядок цифр...в ситуации когда наши "добрые" соседи орали, что Украины больше нет!

...а она оказывается не только есть...а еще и растет... а в относительных цифрах еще побыстей агрессора...

Только такого роста недостаточно.

Чрезвычайно недостаточно.

Недостаточно ни для опережения России, ни для приближения к Европе, даже к её беднейшим членам.

По сути это восстановительный отскок после падения, который должен бы быть в 2015-16 годах, и должен был быть гораздо мощнее. Чего не случилось, из-за профуканных возможностей и популистских решений нашей власти.

Посмотрите какие прогнозы нам рисовали МВФ и прочие международные организации ранее, и какие у нас есть на самом деле.

Мы буксуем на месте, пока Европа, да и весь мир уходят вперед.

рынок земли, цена на газ, приватизация убыточных госпредприятий...нужно время...

Рынок земли в моратории и подвижек за 4 года ноль.

Цены на газ по-прежнему фиксированы и директивны, рынком даже не пахнет - за 4 года подвижек ноль.

Приватизация стоит на месте (ежегодные планы не выполняются и на 1%) - за 4 года не смогли продать даже самый нормальный актив - Одесский припортовый, причем цена на него упала уже более чем в 10 раз.

И так далее..

За 4 года ни сделано ничего, окромя дерибана и распила.



Этим хоть давай время, хоть не давай - один фиг ничего не делают, только громкие речи и мечты про гиперлупы, инвесторов и шелковые пути.



А кто может изменить ситуацию в Украине к лучшему?! Мужчина с косой или женщина с косой?

Повідомлень: 3030 З нами з: 07.06.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 жов, 2018 10:10 Pupsik написав: Shram написав: Этим хоть давай время, хоть не давай - один фиг ничего не делают, только громкие речи и мечты про гиперлупы, инвесторов и шелковые пути. Этим хоть давай время, хоть не давай - один фиг ничего не делают, только громкие речи и мечты про гиперлупы, инвесторов и шелковые пути.



А кто может изменить ситуацию в Украине к лучшему?! Мужчина с косой или женщина с косой?



