Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
как по мне...тут даже не очень важен порядок цифр...в ситуации когда наши "добрые" соседи орали, что Украины больше нет! ...а она оказывается не только есть...а еще и растет... а в относительных цифрах еще побыстей агрессора...
как по мне...тут даже не очень важен порядок цифр...в ситуации когда наши "добрые" соседи орали, что Украины больше нет! ...а она оказывается не только есть...а еще и растет... а в относительных цифрах еще побыстей агрессора...
Только такого роста недостаточно. Чрезвычайно недостаточно. Недостаточно ни для опережения России, ни для приближения к Европе, даже к её беднейшим членам. По сути это восстановительный отскок после падения, который должен бы быть в 2015-16 годах, и должен был быть гораздо мощнее. Чего не случилось, из-за профуканных возможностей и популистских решений нашей власти. Посмотрите какие прогнозы нам рисовали МВФ и прочие международные организации ранее, и какие у нас есть на самом деле. Мы буксуем на месте, пока Европа, да и весь мир уходят вперед.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: Только такого роста недостаточно. Чрезвычайно недостаточно. Недостаточно ни для опережения России, ни для приближения к Европе, даже к её беднейшим членам. По сути это восстановительный отскок после падения, который должен бы быть в 2015-16 годах, и должен был быть гораздо мощнее. Чего не случилось, из-за профуканных возможностей и популистских решений нашей власти. Посмотрите какие прогнозы нам рисовали МВФ и прочие международные организации ранее, и какие у нас есть на самом деле. Мы буксуем на месте, пока Европа, да и весь мир уходят вперед.
рынок земли, цена на газ, приватизация убыточных госпредприятий...нужно время...
Shram написав: Нужны новые люди, не Юля, не Сеня, не Петя, не Беня не прочие из этой тусовки (а это всё одна тусовка).
новые люди, старые люди...каждая власть имеет желание порулить подольше...а вот эти решения по земле, газу итд.итп...это махание шашкой...которое может спровоцировать майдан... - вещать с "Ростова" желающих нет ...потому мы обречены на мелкие шажки...в нужном направлении...
Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ. По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
Волгарь написав:А,вот оно что... Простите, кем и чем сдержанного?
В огороде бузина, а в Киеве дядьки. Я вот думаю, что оптимизм сдерживается примерно такими данными
Министерство финансов 9 октября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,476 миллиарда гривен, 127 миллионов долларов и 30 миллионов евро. Об этом сообщает FinClub. Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 70, 175, 266 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых, соответственно.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/10/641472/ Откровенно говоря, привлечение государством денег в бюджет на 10 недель под 19% годовых! увы, совершенно не свидетельствует о каком-либо оптимизме. Это, скорее, повторение практики печально известных российских ГКО 20+ летней давности.
Волгарь написав:Откровенно говоря, привлечение государством денег в бюджет на 10 недель под 19% годовых! увы, совершенно не свидетельствует о каком-либо оптимизме. Это, скорее, повторение практики печально известных российских ГКО 20+ летней давности.
Гооосподииии...а выбор то какой?! Или задирать цены на газ, или выигрывать выборы... - решили выигрывать выборы...