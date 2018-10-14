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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:20
Pupsik написав: Волгарь написав:
Откровенно говоря, привлечение государством денег в бюджет на 10 недель под 19% годовых! увы, совершенно не свидетельствует о каком-либо оптимизме. Это, скорее, повторение практики печально известных российских ГКО 20+ летней давности.
Гооосподииии...а выбор то какой?! Или задирать цены на газ, или выигрывать выборы... - решили выигрывать выборы...
В 97-ом, когда доходность ГКО была примерно на таком же уровне, перед лучшим министром финансов Восточной Европы (так, помнится, величали тогда А. Чубайса авторитетные издания вроде FT) стояла почти такая же диллема - либо опустить рубль с 5700 до 8000-9000 за доллар и закрыть дыру в бюджете, либо и дальше раскручивать пирамиду ГКО во имя стабильности режима.
Чем все кончилось через год мы все хорошо помним....
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:37
Pupsik написав: Волгарь написав:
Откровенно говоря, привлечение государством денег в бюджет на 10 недель под 19% годовых! увы, совершенно не свидетельствует о каком-либо оптимизме. Это, скорее, повторение практики печально известных российских ГКО 20+ летней давности.
Гооосподииии...а выбор то какой?! Или задирать цены на газ, или выигрывать выборы... - решили выигрывать выборы...
Ну да, круто решили - ради выигранных выборов ещё далее откатить экономику Украины, поближе к 19 веку.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:39
Волгарь написав:
Чем все кончилось через год мы все хорошо помним....
Падінням ціни на нафту, як в 2014.
Наш державний борг практично не змінився, з 2013 року, а внутрішній зменшився. Це при пізньому Януковичу була піраміда, яка закономірно закінчилася девальвацією. Зараз зростає доля більш дешевих західних кредитів. Це додаткова гарантія реформ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:43
Ну да, круто решили - ради выигранных выборов ещё далее откатить экономику Украины, поближе к 19 веку.
Как раз в 19-ом веке таких процентов по госзаймов не было. В 1905-ом размещение гособлигаций Российской империи на Парижской бирже под 5,5% годовых, судя по его воспоминаниям, тогдашний министр финансов Российской империи Н. Коковцов считал едва ли не катастрофой.
Правда, деньги тогда были твердые, едва ли не на 100% покрытые ЗР
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:45
Shram написав:
Ну да, круто решили - ради выигранных выборов ещё далее откатить экономику Украины, поближе к 19 веку.
Еее...какой откат?! В 2019 г.будет рост...но 2,5%, а не 3%(как в этом году)...ну,а цены...после выборов поднимут...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:55
Pupsik написав: Shram написав:
Ну да, круто решили - ради выигранных выборов ещё далее откатить экономику Украины, поближе к 19 веку.
Еее...какой откат?! В 2019 г.будет рост...но 2,5%, а не 3%(как в этом году)...ну,а цены...после выборов поднимут...
Деньги государство откуда брать будет на отдачу долгов?
Вот со вчерашнего размещения ОВГЗ
Согласно сообщению ведомства на его сайте, больше всего было продано 16-месячных бумаг – $101,63 млн под 7,5% годовых. Продажа самых коротких 4-мес. долларовых бумаг под 5,95% годовых принесла продавцу $49,18 млн, а 8-месячных под 7% годовых – $25,12 млн.
6-7,5% годовых в валюте или внешние кредиты под 9,2%.
Уже сейчас треть бюджета уходит кредиторам.
Дефолтить будут или как?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:01
Shram написав:
Деньги государство откуда брать будет на отдачу долгов?
ХЗ..мопед не мой...это в недрах МВФ родилась цифра 2,5% роста ВВП в условиях когда не будет очередного транша...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:13
"Созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия по выявлению ущерба от оккупаций оценила размер ущерба от "советской оккупации" примерно в 92 млрд рублей, что по нынешнему валютному курсу составляет 1,2 млрд евро" (С).
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:17
Shram написав:
Уже сейчас треть бюджета уходит кредиторам.
Дефолтить будут или как?
15%. Будуть збільшувати бюджет, а борг, по відношенню до ВВП, поступово буде зменшуватись.
Не брешіть, навіть коли за це платять гроші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:35
Pupsik написав:
"Созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия по выявлению ущерба от оккупаций оценила размер ущерба от "советской оккупации" примерно в 92 млрд рублей, что по нынешнему валютному курсу составляет 1,2 млрд евро" (С).
Что-то мало. За 40 лет оккупации.
Пусть учатся у украинцев
2014 год
в министерстве юстиции Украины рассказали, как пострадала их страна из-за вхождения Крыма в состав России. По данным ведомства, ущерб от потери полуострова уже составляет более 85 миллиардов долларов
2016 год
По предварительным выводам специалистов, размер убытков, причиненных государству в результате аннексии Российской Федерацией полуострова Крым, составляет более 1 трлн гривен, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
2017 год
Министерство юстиции оценило ущерб от аннексии Крыма в 100 миллиардов долларов.Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко
2018 год
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оценил материальный ущерб, причиненный Украине действиями России, в 1 триллион гривен
Кстати кто в очереди первый - мы, латыши,эстонцы?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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